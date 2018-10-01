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Гигантские кубы, Алдар Косе и ретромобиль - что появилось на улицах Алматы

2 Октября 2018 14:06 423
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Гигантские кубы, Алдар Косе и ретромобиль - что появилось на улицах Алматы

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Все больше интересных арт-объектов появляется в самых неожиданных точках Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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В Алматы продолжается Международный фестиваль скульптур и малых архитектурных форм «PARK FEST». Казахстанские и зарубежные художники трудятся в поте лица, украшая самые неожиданные места мегаполиса интересными арт-объектами.

Частично возвращается исторический облик перекрестка Абая-Достык. Два из четырех входов в подземный переход на этом перекрестке после реконструкции оставили без крыши, чтобы придать им первозданный вид. На третьем входе восстановлена табличка «Переход», а кинотеатр «Арман» теперь снаружи выглядит, как десятки лет назад. Удачно вписался в этот ансамбль новый арт-объект- ретромобиль, груженный до отказа алматинским апортом. Этот объект создали творческие люди из Центра молодых художников.

Гигантские кубы, Алдар Косе и ретромобиль - что появилось на улицах Алматы  

На восточной части пешеходного сквера на углу проспекта Назарбаева и Карасай батыра появился железный Алдар-косе, созданный из запчастей старых автомобилей. Автором скульптуры является живописец, скульптор, график; академик АХРК, член Союза художников РК Руслан Аканаев.

Гигантские кубы, Алдар Косе и ретромобиль - что появилось на улицах Алматы  
Гигантский куб появился через дорогу от предыдущего объекта также по проспекту Назарбаева, возле управления железной дороги. Авторы проекта - график, живописец, член Союза художников Республики Казахстан, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, лауреат республиканских и международных выставок Абдуахат Муратбаев и креативщики из художественной галереи ART SPACE уверены, что декоративная композиция в форме ландшафтного светильника-куба казахского художника Абдуахата Муратбаева призвана создавать определенную эстетическую атмосферу, благодаря идее автора соотнесения в ней традиции с использованием национального орнамента и новой формы.

Гигантские кубы, Алдар Косе и ретромобиль - что появилось на улицах Алматы   

«Светильник, решенный в форме куба, с использованием орнаментированных металлических листов, помимо функционального назначения, конечно, выступает полноправным художественным элементом и органично сочетается с архитектурным обликом города.
Установленные арт-объекты могут стать местом притяжения горожан разного возраста, а также туристов и гостей, приезжающих в Казахстан, поток которых увеличивается с каждым годом. Они вызывают позитивные визуальные ассоциации, а также выступают в качестве активного композиционного средства, формируют облик эмоциональной и гармоничной городской среды»,- гласит описание арт-объекта.

Здесь же, возле необычно расписанной стены дома на Назарбаева - Кабанбай батыра, появились огромные вазы. Авторы объекта- Абдуахат Муратбаев и представители художественной галереи ART SPACE так описывают свое скульптурное произведение: «Стилизованные вазы высотой около двух метров пластически выразительны и современны по художественной форме. Металлические листы, пересекаясь между собой, образуют конфигурацию вазы, наделяя пространство, в котором расположены, цветовым акцентом, что в свою очередь, привлекает внимание горожан. Для современной архитектуры, стремящейся к максимально открытым большим площадям, это является особенно ценным».


Гигантские кубы, Алдар Косе и ретромобиль - что появилось на улицах Алматы  

В ходе скульптурного пленэра в начале сентября авторы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана создавали для Алматы свои скульптуры в парке возле КазНУ имени Аль-Фараби и речки Есентай (ул. Тимирязева, угол ул. Шашкина), где ход работ мог увидеть любой желающий. Пленэр завершен, а продукты творчества размещаются в разных частях города. Например, на привокзальной площади Алматы-2. Здесь, на разворотном кольце, установлен «Кеокёр» Тамилы Маматовой. Это скульптура отображает киргизский национальный сосуд, сделанный из кожи, который предназначен для хранения кумыса. Кеокёр - «родственник» казахских национальных сосудов саба, торсық, бұлқыншақ.

Организаторы Park Fest сообщили, что до конца недели алматинцы и гости города увидят еще несколько необычных арт-объектов на улицах мегаполиса.

Гигантские кубы, Алдар Косе и ретромобиль - что появилось на улицах Алматы  

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Ключевые слова: Алматы, Акимат,
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Автор:

Альберт Ахметов

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