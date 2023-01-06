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    Гидротехнические сооружения Акмолинской области изношены на 70%

    6 Января 2023, 15:53

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О состоянии гидротехнических сооружений Акмолинской области сообщил на прошедшем брифинге начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Акмолинской области, полковник гражданской защиты Еркен Берлибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, в регионе насчитывается 90 гидротехнических сооружений (ГТС), из которых 17 находятся в республиканской собственности, 66 – в коммунальной, семь – в частной. Для определения технического состояния ГТС минувшей осенью были проведены комиссионные визуальные осмотры всех сооружений.

    «Практически все сооружения со сроком эксплуатации более 30 лет, фактический износ большинства ГТС составляет более 70 %, снижена их надежность и безопасность», - поделился Е. Берлибеков.

    По результатам осмотров установлено, что три ГТС находятся в аварийном состоянии (плотина «Иванковская» Буландынского района, плотина «Основное» Шортандинского района, плотина «Веденовская» Бурабайского района) и 18 ГТС – в неудовлетворительном состоянии. Это дамба озера Батпаколь, плотина озера Анарколь Аршалынского района, система лиманного орошения «Кызыл-Жулдыз» Астраханского района, плотина «Прохоровско-Колоколовская» Буландыского района, плотины Кенесаринская, Фроловская, «Щучинские городские дачи», система лиманного орошения «Жамантузская» Бурабайского района, плотина «Соленая балка» Есильского района, дамба-плотины «Чапаевская 1», плотина «Чапаевская 2» Жаксынского района, плотины «Дамсинское», «Пригородное», «Сарыкамыс» Шортандинского района, плотина «Борлысай-1», «Борлысай-2», «Кызылсай» Коргалжинского района, плотина «Баймен» Ерейментауского района.

    «Плотина Иванковская практически полностью опорожнена, кроме того обустроен водообводной канал, который должен сработать в случае наполнения водохранилища в весенний период. По плотине Основная из местного бюджета выделены 40 млн тенге, определен подрядчик ГКП Шортанды Су. С 15 октября по 10 декабря 2022 года строительной организацией ТОО «RD Group KZ», согласно смете на производство работ, проведены мероприятия по укрепление размытых участков тела плотины, бетонированию водоприемных камер и устройству монолитной подпорной стены для сбросных труб», - пояснил спикер.

    По плотине Веденовская обустроен водоотводной канал для сброса излишних талых вод в период паводка. По остальным ГТС, находящимся в неудовлетворительном состоянии, планируется проведение мероприятий по их опорожнению, либо перевод в транзитный режим.

    «Особое внимание уделяется регулированию режима Астанинского, Селетинского и Чаглинского водохранилищ и их эксплуатации в зимний период. На контроле находятся все гидротехнические сооружения, на опасных участках будут устанавливаться посты наблюдения», - подытожил Е. Берлибеков.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ДЧС Вода
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