Гидрологический прогноз составили синоптики Северного Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские синоптики предоставили МИА «Казинформ» гидрологический прогноз об ожидаемых объемах весеннего стока.

Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбыт Мергалимова уточнила, что прогноз разработан по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 27 февраля.

На эту дату объемы влагозапасов в бассейне реки Есиль больше среднемноголетних норм на 20-70%. То же самое в соседней Акмолинской области в бассейнах равнинных рек Есиль Селеты, Шагалалы, Жабай, Калкутан. Показатели осеннего увлажнения почвы больше среднемноголетних норм на 30-95%. Глубина промерзания почвы за февраль увеличилась в среднем на 11 см. Синоптики говорят, что это может повлиять на снижение фильтрации влагозапасов в почву и увеличение объемов стоков в русла рек в случае резкого повышения температуры воздуха.

«Согласно консультативного ежемесячного синоптического прогноза на март, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 °С. Количество осадков предполагается больше нормы. В марте-апреле характерной является частая смена циклонов и антициклонов, интенсивный вынос тепла с юга и холода с севера. Это приводит к резкому изменению погоды. Кратковременные повышения температуры воздуха и выпадение осадков - за сутки может выпасть месячная норма - могут привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений», - отметила К.Мергалимова.

По бассейну реки Есиль и малых рек за февраль объем накопленных влагозапасов увеличился.

Прогнозируемый объем стока по реке Есиль - приток в Сергеевское водохранилище – 3,2-4,8 млрд м3 при норме около 1,3 млрд м3 . Приток в Астанинское водохранилище – 330-500 млн м3 при норме 136 млн м3

«Гидрологический прогноз составляется на основе статистического метода прогнозирования. Он основан на графической зависимости снегозапасов и осеннего увлажнения почвы с учетом долгосрочного синоптического прогноза оправдываемостью 60- 65%. Метод гидрологического прогнозирования имеет высокую погрешность и должен применяться как консультативный. На водность рек влияет и режим работы гидротехнических сооружений», - уточнила К.Мергалимова.

С марта синоптики будут составлять гидрологические прогнозы еженедельно, с уточнениями каждые 3 дня.