Гидов и специалистов по MICE-индустрии не хватает в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане намерены готовить специалистов в области ремесленничества. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства акимата столицы Ержан Балтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город Нур-Султан позиционирует себя как город MICE-индустрии. Это событийный, бизнес-туризм, куда собираются бизнесмены, отраслевые эксперты для обсуждения тех или иных вопросов и так далее. Это довольно-таки новое направление, очень интересное. Город имеет большие перспективы в этой отрасли. Для развития этой отрасли нам нужны кадры, которые не только знают отрасль, но также знают иностранный язык. Во всей мировой индустрии туризма обучение специалистов проходит параллельно с практической подготовкой. В этой подготовке непосредственно активное участие принимают те же гостиницы, рестораны, конгрессно-выставочные залы», - сказал Е. Балтаев в рамках прошедшей в столице встречи, посвященной подготовке кадров в индустрии туризма.

По данным руководителя управления, специалисты в области туризма готовятся в пяти вузах и 11 колледжах Нур-Султана. Подготовка кадров, по словам Ержана Балтаева, идет в части развития туризма, гостиничного бизнеса, ресторанного бизнеса. Однако не готовятся специалисты по MICE-менеджменту, ивент-менеджменту.

«Столица имеет все возможности развития событийного туризма. Нам нужны специалисты в этой области. У нас есть данные, что на сегодняшний день у нас не хватает специалистов в области MICE-индустрии, ивент-менеджмента, гидов, экскурсоводов и особенно ремесленников», - добавил он.

Также по словам спикера, в стране не выстроена подготовка ремесленников. Он отметил, что будут предложены варианты в части подготовки ремесленников - нужно ли готовить их в стенах колледжа или же открыть центры ремесленничества при колледжах.

«Ремесленники в других странах, как Великобритания, Франция хорошую поддержку имеют со стороны государства. К сожалению, у нас подготовка ремесленников не выстроена должным образом. Это надо признать. И в основном ремесленники занимаются в части хобби, либо это переходит от поколения к поколению. В этом хорошо помогают наши кандасы, которые развивают это направление. Мы хотим это направление развивать в системном порядке», - сообщил Е. Балтаев.