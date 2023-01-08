Гибкий рабочий график позволяет повысить производительность труда - исследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гибкий рабочий график способствует развитию экономики и бизнеса, а также помогает сотрудникам найти баланс между работой, семьей и личной жизнью – выигрывают все. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Вопросы, касающиеся рабочего времени и условий труда, лежат «в основе большинства реформ и изменений на рынке труда, происходящих сегодня в мире», – сказал представитель МОТ Филипп Маркадан в предисловии к новому докладу о гибком рабочем времени.

Он подчеркнул, что с количеством отработанных часов, режимом работы и периодами отдыха напрямую связано не только качество труда, но жизнь людей в целом.

В исследовании, которое впервые посвящено вопросам баланса между работой и личной жизнью, изучен вопрос о том, как правильная организация рабочего времени и гибкий график работы сказываются на производительности предприятий и их сотрудников.

Тенденции

Анализирую тенденции на рынке труда в периоды до и во время COVID-19, авторы доклада установили, что более трети всех трудящихся мира регулярно работают более 48 часов в неделю, в то время как пятая часть мировой рабочей силы – менее 35 часов в неделю. В постпандемический период после того, как многие трудились из дома или по гибкому графику и этот опыт оказался успешным, вопрос баланса между работой и личной жизнью оказался в центре внимания.

Выводы

В докладе содержится целый ряд выводов, в том числе в нем говорится о том, что более продолжительный рабочий день обычно ведет к более низкой производительности. Авторы доклада полагают, что законы и постановления, жестко ограничивающие продолжительность рабочего времени и устанавливающие периоды отдыха, способствуют сохранению крепкого здоровья трудящихся в долгосрочной перспективе и благополучию общества в целом.

Рекомендации

Авторы доклада рекомендуют всем странам продолжать поддерживать инициативы гибкого рабочего времени эпохи пандемии и добиваться изменения государственной политики в сторону сокращения количества рабочих часов, отмечая, что это будет способствовать здоровому балансу между работой и личной жизнью.

Эксперты МОТ призывают также поощрять работу на удаленке, что поможет повысить уровень занятости и позволит работникам более продуктивно использовать личное и рабочее время.

Вместе с тем авторы доклада отмечают, что любые гибкие рабочие схемы должны быть хорошо регламентированы с тем, чтобы гарантировать то, что часто называют «правом на отключение» от работы.