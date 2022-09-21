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    Гибель врачей в Карагандинской области - Премьер-Министр выразил соболезнования родным погибших

    21 Сентября 2022, 10:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК выразил соболезнования в связи с гибелью врачей в ДТП в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что в ДТП возле поселка Сарышаган в Актогайском районе Карагандинской области погибли два врача и пострадали восемь медицинских работников поликлиники города Балхаша ТОО «Медицинский центр Жезказган».

    Врачи возвращались с профосмотра работников компании «Казахмыс» в Балхаше, которые пострадали, когда автобус, перевозивший их, столкнулся с грузовой автомашиной марки «МАЗ».

    «Уважаемые коллеги, как вы знаете, вчера вечером возле поселка Сарышаган в Карагандинской области произошел трагический случай. В дорожно-транспортном происшествии погибли два врача и пострадали восемь медицинских работников. Они возвращались после проведения медицинского осмотра работников компании «Казахмыс».

    Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства Правительства.

    Алихан Смаилов поручил Канцелярии Премьер-Министра включить в повестку одного из ближайших заседаний Правительства вопрос безопасности на дорогах.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Общество
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