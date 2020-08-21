Гибель внука Олжаса Сулейменова в аварии: виновница ДТП выйдет на свободу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Смягчено наказание для Малики Мухитовой, признанной судом виновной в совершении ДТП, в котором погиб 26-летний мотоциклист, внук известного писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова - Искандер Сулейменов, - неотбытая часть лишения свободы заменена на штраф. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда города Нур-Султана.

«Постановлением суда №2 района «Байқоңыр» от 23 июня т.г. ходатайство осужденной Мухитовой о замене неотбытой части срока наказания было оставлено без удовлетворения. Апелляционной инстанцией городского суда Нур-Султана данное решение отменено, неотбытая часть лишения свободы заменена на штраф», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В соответствии со статьей 73 Уголовного Кодекса, в случае полного возмещения ущерба, причиненного преступлением, либо отсутствия злостных нарушений порядка отбывания наказания, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием. Д анные требования закона Мухитовой выполнены, отметили в суде.

На сегодняшний день она отбыла большую часть наказания, неотбыто 4 месяца 27 дней, нарушений порядка отбывания наказания не допускала. Трижды поощрялась за примерное поведение и активное участие в общественной жизни учреждения, не уклонялась от работы. Учреждением характеризуется положительно.

Взысканная по решению Есильского районного суда г.Нур-Султан компенсация морального вреда Мухитовой М. полностью выплачена.

Прокурор и представитель учреждения поддержали ходатайство осужденной, просили заменить наказание более мягким видом.

На основании изложенного, апелляционная инстанция заменила Мухитовой наказание в виде лишения свободы на штраф.

При этом Мухитова не освобождена от дополнительного наказания - лишения права управления транспортным средством сроком на пять лет, и будет его отбывать после освобождения из учреждения.

Напомним, 22 июня 2018 года в столице произошло ДТП на пересечении улиц Мангилик ел - Керей, Жанибек хандар. В ДТП погиб 26-летний мотоциклист - внук известного писателя Олжаса Сулейменова Искандер Сулейменов.

Ранее приговором районного суда №2 Есильского района г. Астаны от 13 ноября 2018 года Малика Мухитова была признана виновной в нарушении требований правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ст.345 ч.3 УК) и осуждена к 2 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет.