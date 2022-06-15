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    Гибель рыбы в реке Маховка в ВКО связана с сокращением стока – Минэкологии РК

    15 Июня 2022, 14:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гибель рыбы в реке Маховка в Восточно-Казахстанской области связана с сокращением стока. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерболат Кожиков на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данному водоему проведено исследование. Фактов загрязнения воды не установлено. Замор рыбы произошел вследствие сокращения стока реки. Также, после окончания зимы мелкой рыбе не хватает кислорода. В связи с этими причинами произошла гибель рыбы не в особо крупном объеме. Что касается зеленой окраски речной воды, которая обеспокоила жителей, то это природное явление. В апреле-мае начинается рост водорослей, которые выделяют окрашивающие вещества», – сказал Е. Кожиков.

    Как сообщил 14 июня ряд казахстанских СМИ, в реке Маховка в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области произошел массовый замор рыбы.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Экология Минэкологии
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