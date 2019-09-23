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    Гибель пациента тубдиспансера расследуют в Северном Казахстане

    23 Сентября 2019, 20:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В противотуберкулезном диспансере района им. Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области погиб 39-летний пациент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, мужчина скончался от потери крови в результате ножевого ранения, полученного от другого пациента этого же лечебного учреждения.

    В отношении 40-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 2-х месяцев, санкционированная судом района им.Г.Мусрепова.

    «Факт внесен в единый реестр досудебного расследования по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на объективное, всестороннее расследование уголовного дела для принятия окончательного процессуального решения и направления дела по подсудности для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Силовые структуры
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