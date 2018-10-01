Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 8 °С
Алматы: 23 °С
USD 364.35 EUR 423.16
RUB 5.56 CNY 53.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гибель от инфекции 18-летней девушки в СКО: обследованы 64 человека

2 Октября 2018 10:34 180
Поделиться:
Гибель от инфекции 18-летней девушки в СКО: обследованы 64 человека

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области получили результаты лабораторного исследования на наличие менингококковой инфекции у погибшей 18-летней девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

У 18-летней девушки в СКО менингит не подтвердился
У военнослужащего в Актау подозревают менингит Диагноз менингококковая инфекция не подтвердился у мужчины в СКО

Как сообщалось ранее, менингококковая инфекция не подтвердилась у умершей 18-летней девушки в Северо-Казахстанской области.

По информации пресс-службы департамента охраны общественного здоровья, исследования проводила бактериологическая лаборатория Айыртауской центральной районной больницы.

«Больная обследована на менингококковую инфекцию 26 сентября при поступлении в лечебное учреждение. В мазке из носоглотки менингококк не обнаружен, выделены культуры: Haemophilus influenza и Streptococcus viridans (гемофильная палочка и стрептококк). В секционном материале также выделены культуры Haemophilus influenza и Streptococcus viridans. Менингококк не обнаружен», - говорится в сообщении пресс-службы.

Все контактные - 64 человека - обследованы бактериологически. Результаты отрицательные, менингококк не обнаружен. Установлено медицинское наблюдение. Продолжается антибиотикопрофилактика.

«Окончательный диагноз устанавливает лечебное учреждение», - добавили в пресс-службе.

Напомним, 18-летняя девушка умерла в Айыртауском районе 27 сентября. Предположительный диагноз был - менингококковая инфекция.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив