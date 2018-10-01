Гибель от инфекции 18-летней девушки в СКО: обследованы 64 человека

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области получили результаты лабораторного исследования на наличие менингококковой инфекции у погибшей 18-летней девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, менингококковая инфекция не подтвердилась у умершей 18-летней девушки в Северо-Казахстанской области.



По информации пресс-службы департамента охраны общественного здоровья, исследования проводила бактериологическая лаборатория Айыртауской центральной районной больницы.



«Больная обследована на менингококковую инфекцию 26 сентября при поступлении в лечебное учреждение. В мазке из носоглотки менингококк не обнаружен, выделены культуры: Haemophilus influenza и Streptococcus viridans (гемофильная палочка и стрептококк). В секционном материале также выделены культуры Haemophilus influenza и Streptococcus viridans. Менингококк не обнаружен», - говорится в сообщении пресс-службы.



Все контактные - 64 человека - обследованы бактериологически. Результаты отрицательные, менингококк не обнаружен. Установлено медицинское наблюдение. Продолжается антибиотикопрофилактика.



«Окончательный диагноз устанавливает лечебное учреждение», - добавили в пресс-службе.



Напомним, 18-летняя девушка умерла в Айыртауском районе 27 сентября. Предположительный диагноз был - менингококковая инфекция.