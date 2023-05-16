Гибель машиниста крана в Астане: суд отменил решение о непричастности работодателя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Есильским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело по иску к ТОО и Управлению контроля и качества городской среды о признании недействительным акта специального расследования несчастного случая на строительной площадке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда столицы.

со смертельным исходом О., работавшей в ТОО в качестве .

Иск мотивирован тем, что погибшая, машинист башенного крана, работавшая в ТОО на основании трудового договора, на момент трагедии находилась на площадке башенного крана и выполняла действия связанные с её работой, в результате чего, упав с высоты крана, от полученных травм скончалась на месте.

Однако актом комиссии по расследованию несчастного случая со смертельным исходом, созданной ответчиками, сделан вывод, что «несчастный случай, происшедший с работником, не считается связанным с производством, так как последняя, не соблюдая требований техники безопасности, совершила эти действия по своей собственной инициативе в обеденный перерыв».

«Согласно пп. 5 п. 2 ст.186 Трудового кодекса РК, подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, повреждения здоровья работников, работников направляющей стороны, связанные с исполнением трудовых обязанностей, приведшие к нетрудоспособности либо смерти, если они произошли при совершении действий по собственной инициативе в интересах работодателя или принимающей стороны», - проинформировали в Есильском районном суде города Астаны.

В суде установлено, что в день несчастного случая О. вышла на площадку башенного крана и снимала на видео трос, опасаясь за его неисправность, и упала на землю с высоты 28-30 метров. Таким образом, потерпевшая О. совершила действия по своей инициативе в интересах работодателя.

Решением суда иск матери погибшей О. удовлетворен в полном объеме. Суд признал акт специального расследования несчастного случая со смертельным исходом работника ТОО недействительным (№ 7140-22-00-2/5431).

Постановлением судебной коллегией по гражданским делам суда г. Астаны решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчиков без удовлетворения.

Кроме того, апелляционной коллегией в адрес Управления контроля и качества городской среды вынесено частное определение о допущенных нарушениях законности при расследовании несчастного случая со смертельным исходом.



