Гибель мальчика в колодце: суд Нур-Султана вынес приговор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Суд №2 Алматинского района Нур-Султана 3 августапровозгласил приговор по делу о гибели 13-летнего Багдаулета Омирхана. Трагический случай произошел зимой 2019 года: мальчик провалился в открытый колодец. Начальник службы канализации признан виновным в причинении смерти по неосторожности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

На скамье подсудимых был начальник службы канализации ГКП на ПХВ «Астана су Арнасы» района Алматы В. Власенко.

Судом установлено, что 16 февраля 2019 года канализационный колодец, расположенный в наружных сетях самотечной канализации школы в жилом массиве Железнодорожный , состоящий на балансе ГКП на ПХВ «Астана су Арнасы», не был закрыт крышкой. Несовершеннолетний упал в указанный открытый колодец.

Таким образом, в результате бездействия виде преступной небрежности, вследствие ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей подсудимого, наступила смерть несовершеннолетнего Б.Ш. Өмірхан.

Подсудимый Власенко в ходе досудебного производства и в суде не признал свою вину, однако она была доказана.

Прокурор просил признать подсудимого виновным по статье 104 части 1 УК, на основании статьи 77 части 1, пункт 2 УК и освободить его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора.

Потерпевшая сторона не согласилась с прокурором и просила суд привлечь к уголовной ответственности помимо подсудимого и других должностных лиц предприятия с взысканием причиненного материального и морального ущерба.

Сторона защиты просила оправдать Власенко В.В. за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Какое решение принял суд:

Ранее 8 сентября 2019 года уголовное дело по ходатайству потерпевшей стороны в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства, было возвращено прокурору Нур-Султана для привлечения к уголовной ответственности других лиц.

Санкция статьи 104 части 1 УК (причинение смерти по неосторожности, относящиеся к неосторожному преступлению) предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

В статье 77 части 1 пункте 2 УК прямо указано, что лицо, подлежит освобождению от наказания в связи с истечением срока давности, при осуждении после 2 лет за преступление небольшой тяжести.

Как было указано выше, это преступление относится к небольшой тяжести.

С учетом этого прокурор просил признать подсудимого виновным, но освободить от наказания.

Вместе с тем, прокурор просил суд удовлетворить исковые требования потерпевшей стороны в полном объеме, однако суд, учитывая отсутствие подтверждающих документов определяющих сумму причиненного материального ущерба, принял решение об оставлении гражданского иска на возмещение материального ущерба на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

При этом суд на основании статьи 170 части 1, пункта 3 УПК признал за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передаче вопроса о его размерах на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

При этом, суд удовлетворил частично исковые требования потерпевшей о возмещении морального вреда и взыскал в пользу потерпевшей Чиникбаевой П.А.:

- с подсудимого Власенко В.В. 4 миллиона тенге;

- с гражданского ответчика ГКП на ПХВ «Астана су Арнасы» 6 миллионов тенге, приняв во внимание, что ранее гражданский ответчик в добровольном порядке после гибели несовершеннолетнего оказал материальную помощь семье в размере 2 300 000 тенге.

Следует отметить, что в ходе досудебного производства потерпевшая Чиникбаева П.А. отказалась от предложения гражданского ответчика обеспечить ее жильем и местом работы.

Приговором суда Власенко В.В. признан виновным, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Приговор в законную силу не вступил.