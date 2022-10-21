Гибель людей на «АрселорМиттал Темиртау»: Пять работников находятся под следствием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили результаты расследования несчастного случая в одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), в результате которого погибли четыре работника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Карагандинской области 10 июня текущего года на территории «АрселорМиттал Темиртау» в результате обрушения свода печи произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом, где погибли четыре человека. Причиной данного несчастного случая явилось неудовлетворительное техническое состояние здания, содержание территории и недостатки в организации рабочих мест. По результатам расследования данного несчастного случая органами внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении работников данной компании. На сегодня пять работников данной компании находятся под следствием, и уже по ним начались судебные дела», - сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи девять кузнечно-прессового цеха обрушилась кровля. В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10м) под завалами оказались пять человек. Четверо из них погибли, один пострадавший 1994 года рождения был доставлен в больницу.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области.