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Гибель казахстанца в Кыргызстане подтвердили в МИД РК

30 Июля 2018 19:44 253
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Гибель казахстанца в Кыргызстане подтвердили в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель казахстанца при камнепаде в Кыргызстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Погибший является гражданином Казахстана, еще один находится в тяжелом состоянии», - сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе МИД РК.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, казахстанский вертолет готов к вылету для эвакуации туристов, однако из-за высокой облачности не может приземлиться на месте происшествия. «Возможно,  эвакуация начнется завтра утром, когда рассеется облачность», - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, сегодня на территории Кыргызстана в районе ледника Скрябина в 40 км от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана.

 

 

 

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Ключевые слова: МИД РК, Кыргызстан, Происшествия,
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Автор:

Дамир Байманов

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