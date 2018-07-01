Гибель казахстанца в Кыргызстане подтвердили в МИД РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель казахстанца при камнепаде в Кыргызстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Погибший является гражданином Казахстана, еще один находится в тяжелом состоянии», - сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе МИД РК.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, казахстанский вертолет готов к вылету для эвакуации туристов, однако из-за высокой облачности не может приземлиться на месте происшествия. «Возможно, эвакуация начнется завтра утром, когда рассеется облачность», - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, сегодня на территории Кыргызстана в районе ледника Скрябина в 40 км от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана.
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