Гибель детей, повышение тарифов и аномальная жара – обзор событий за неделю в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прошлая неделя в Казахстане выдалась непростой. Прежде всего, из-за убийства двух маленьких девочек в Туркестанской области и Алматы. Что привело к трагедии – еще предстоит разобраться компетентным органам. Об этом и других событиях недели – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

На минувшей неделе Касым-Жомарт Токаев подписал долгожданный Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Конституционный суд по обращению Президента проверил конституционность нормативных правовых актов, принятых Парламентом.

Кроме того, Глава государства подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Конституционный закон «О прокуратуре».

Развитие Астаны

11-го июля Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы. Он подчеркнул, что сейчас не время расслабляться и довольствоваться достигнутым. Астана задает темпы развития всем регионам Казахстана. Поэтому требуется системная работа госорганов для решения накопившихся проблем, которые препятствуют устойчивому прогрессу мегаполиса.

Глава государства поставил задачи по развитию столицы, касающиеся озеленения города, развития транспортной инфраструктуры и проекта LRT, стабильности Интернета и развития связи, обеспечения равного доступа к городской инфраструктуре – объектам образования и здравоохранения, культуры и спорта, паркам и общественным пространствам, строительству уникальных и привлекательных зданий. Обратил внимание Президент и на поддержание и должное развитие правого берега столицы, проблемы дольщиков, качественного строительства, питьевой воды и канализации, теплоснабжения, некомпетентных руководителей городских служб. На улучшение ситуации в столице Касым-Жомарт Токаев дал нынешнему акиму Астаны Женису Касымбеку один год.

Трагедия в Жибек-Жолы

Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии в селе Жибек-Жолы Туркестанской области. Там 5-летняя малышка стала жертвой мужчины, который в 2016-м году был осужден к 10 годам лишения свободы за убийство. В этом году его приговорили к ограничению свободы на 3 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Глава государства считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности.

Фото: akorda.kz

В Алматы произошло жестокое убийство семилетней девочки. Подозреваемую задержали. Идет расследование по уголовной статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Об этом Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева заявила, что произошедшие трагедии страшные свидетельства отсутствия системы профилактики на местах. Она сообщила, что по поручению Главы государства с госорганами ведется работа над созданием инфраструктуры и инструментов профилактики нарушения прав детей.

Ремонты ТЭЦ и тарифы

На прошлой неделе полностью остановилась Жезказганская ТЭЦ. По пояснениям Министерства энергетики, изменение параметров электрической сети привело к отключению частотных преобразователей на двигателях пылепитателей котлов № 7 и 11 с последующим их погасанием. Из-за отсутствия пара были остановлены турбины №4, 7, что повлекло полное снижение генерации.

Некорректная работа теплоэлектроцентралей – проблема повсеместная. В регионах проводят модернизацию. В Минэнерго заявили, что вкладывать средства должны собственники объектов. Задача номер – подготовить все ТЭЦ к отопительному сезону. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что ни один регион не должен допустить срыва и крупных аварий. На заседании Правительства он дал ряд поручений по этому поводу. В том числе обеспечить контроль за надлежащим исполнением инвестиционных программ коммунальными предприятиями и станциями, завершение всех ремонтных работ коммунальной инфраструктуры, определить потребность в ремонтных работах на следующий год, не допустить необоснованного роста тарифов.

Что касается повышения тарифов на коммунальные услуги, то оно составит 10-30%. Средний чек повысится на 3-4 тыс тенге.

Нашествие саранчи

В Костанайской и Актюбинской областях актуальной остается тема нашествия саранчи. В регионы выехал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Он провел оперативное совещание на границе Актюбинской и Костанайской областей. По его словам посевные площади в Костанайской области составляют 4,6 млн га, из них 500 га пострадали от нашествия саранчовых вредителей.

В Актюбинской области в Айтекебийском районе выявлена саранча на площади 4 620 га, Хромтауском районе - 1 025 га, Шалкарском районе - 700 га.

Фото: пресс-служба МСХ РК

Однако в территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК заявили, что аграриям предстоят ждать вредителей и в следующем году. На 2024-й придется пик нашествия саранчи

Глава Минсельхоза причиной распространения назвал солнечную активность. Случается подобное каждые 11 лет. Как раз в следующем году и будет пик. Он попросил фермеров, выкладывающих видео с наплывом саранчи, обращаться к специалистам ведомства, которые сразу же среагируют.

Между тем прибывший с рабочей поездкой в Костанайскую область депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров раскритиковал работу Минсельхоза. Он утверждает, что нашествие саранчи можно было предупредить. Случившееся же - «некачественная работа территориальных органов и самого министерства».

В Северо-Казахстанской области, в приграничных районах, принимают все возможные меры, чтобы вредитель не добрался до региона. Пока итоги фитосанитарного обследования показали, что стадной саранчи на полях нет.

Борьба с наркотиками

Практически каждый день из разных регионов поступают информационные материалы о том, что задержан очередной закладчик синтетических наркотиков, курьер, закрыта лаборатория или канал поставки. Проблема серьезная. В стране приняли Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Основная его цель – принятие на общенациональном уровне мер по сокращению спроса и пресечению каналов распространения опасных видов наркотиков, по ликвидации подпольных нарколабораторий и плантаций в малопроходимых участках с применением авиатехники и беспилотных летательных аппаратов. Предусмотрены выявление наркозависимости на ранней стадии, в том числе среди молодежи и подростков, формирование достоверного учета наркопотребителей, материально-техническое оснащение и повышение организационно-правового статуса уполномоченных органов. На реализацию плана выделят из бюджета 53,1 млрд тенге.

На фоне общей обеспокоенности особенно кощунственно выглядит дело о распространении наркотиков, заведенное в отношении сотрудника полиции в Костанайской области. Идет досудебное расследование. Своих должностей лишились служащие в областном ведомстве, в том числе и непосредственное начальство задержанного полицейского.

Снова пожары

Природные пожары вспыхивают в разных регионах страны. Причины возгорания разные. Например, в Восточно-Казахстанской области, в горной местности, загорелась сухая трава из-за разряда молнии. В Западно-Казахстанской области произошло сразу 29 возгораний травы в разных районах. Один из пожаров создавал серьезную угрозу для леса. В Баянаульском государственном национальном природном парке тоже горела сухая трава.

Фото: instagram.com/batysqaz_tjd

Возгорание камыша зарегистрировали на территории государственного национального природного парка «Коргалжынский заповедник» в 35 км от села Шалкар. Здесь же, в Акмолинской области, на прошлой неделе произошло возгорание лесной подстилки на горе «Кокше» в Бурабайском районе. В регионе сообщили о росте лесных пожаров на треть.

Только на прошлой неделе удалось потушить пожар на побережье Каспия. Начался он 7-го июля, площадь горящего тростника превысила 900 га.

В течение пяти дней боролись пожарные с возгоранием камыша в Иле-Балхашском резервате.

Аномальная жара

Практически по всей территории Казахстана на прошлой неделе отмечалось повышение температуры воздуха. Столбик термометра поднимался до 40 градусов и на юге, и на севере страны. В Петропавловске зарегистрировали аномальную жару. Последний раз подобные значения отмечали в 1940-м году. В южных регионах столбики термометров поднимались еще выше.

Из-за жары возросло количество обращений в скорую медицинскую помощь. В Астане, например, за последние две недели количество вызовов скорой помощи увеличилось на 2,5 тыс. случаев.

В зоопарках Караганды и Шымкента животных угощали мороженым, чтобы помочь им справиться с высокой температурой окружающей среды, охлаждают еду, устраивают обитателям контрастные души.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в первую неделю июля на Земле зарегистрировали рекордно высокую температуру за всю историю метеонаблюдений. В июне текущего года метеорологи предупреждали о наступлении Эль-Ниньо - аномальное повышение температуры поверхности воды в восточной части Тихого океана, которое происходит раз в несколько лет. Последний раз крупный Эль-Ниньо наблюдали в 2016-м году.