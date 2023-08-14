Гибель четырехлетней Айкоркем при январских событиях: отца ребенка не допускают к судебному процессу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК объяснили, почему отца погибшей во время январских событий Айкоркем Мелдехан не допускают к судебному процессу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Военным судом Алматинского гарнизона рассматривается уголовное дело по обвинению военнослужащего Жұман А.И. в превышении власти (ст.451 ч.2 п.1 УК РК), которое повлекло смерть несовершеннолетней Айкоркем Мелдехан.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению.

«Сегодня отец погибшей Айкоркем - Айдос Мелдехан заявил представителям СМИ о том, что его не допускают к судебному процессу из-за отсутствия допуска к государственным секретам. Оформить допуск к государственным секретам Айдосу Мелдехан предлагалось неоднократно, в том числе 19 июля при приеме руководством Главной военной прокуратуры. Однако от оформления и прохождения специальной проверки он отказался. Об этом свидетельствует его собственноручно написанное заявление, которое приобщено к уголовному делу.

Оформление допуска является обязательным требованием по всем уголовным делам, содержащим государственные секреты. Адвокату и потерпевшему - родному брату погибшей Айкоркем - Медлеханову Бауыржану в апреле и июне оформили допуска к государственным секретам и соответственно допуск ко всем материалам уголовного дела. Соблюдение прав потерпевших обеспечивает представляющий их интересы профессиональный адвокат», - дополнили в ведомстве.

Напомним, в Алматы в ходе январских событий в 2022 году военнослужащие открыли огонь по автомобилю, в результате чего погибла четырехлетняя Айкоркем Мелдехан.