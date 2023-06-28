Гибель батискафа «Титан» - обзор новостей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Появившаяся на прошлой неделе новость о пропаже и найденных обломках батискафа, осуществляющего поездки и погружения к месту гибели «Титаника», облетела весь мир. Подробности гибели «Титана» появляются до сих пор. Некоторые эксперты считают, что расследование гибели пяти пассажиров подводного судна может занять до двух лет. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор последних новостей.

США и Канада начали собственное расследование

26 июня Береговая охрана США начала расследование катастрофы батискафа «Титан». Как заявил капитан Джейсон Ньюбауэр на пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами, в настоящее время расследование находится на стадии сбора свидетельств. По завершении этого этапа планируется опросить свидетелей. По словам Ньюбауэра, основная цель расследования – «установить причины, приведшие к этой катастрофе и гибели пяти человек». При этом Береговая охрана может рекомендовать властям США выдвинуть в случае необходимости гражданские или уголовные обвинения.

Днем ранее совет по транспортной безопасности Канады заявил, что проводит собственное расследование аварии и гибели подводного аппарата «Титан». Глава совета по транспортной безопасности Канады Кэти Фокс сообщила, что отдельное расследование необходимо, так как транспортное судно «Polar Prince», которое использовалось как база для батискафа «Титан», «ходит под канадским флагом, вышло из канадского порта и было причастно к этому происшествию, хотя и в международных водах». В связи с этим следственная группа опрашивает членов экипажа и пассажиров «Polar Prince» и собирает информацию, которая имеет отношение к происшествию.

«Polar Prince» покинул Ньюфаундленд 16 июня, буксируя «Титан» в надводном положении. На борту судна находился 41 человек, из них 17 членов экипажа и еще 24 человека, включая тех пятерых, которые погибли при погружении аппарата.

Фокс утверждает, что следствие будет делиться информацией с другими агентствами, которые ведут расследование аварии, в частности, Национальным советом США по безопасности на транспорте и Береговой охраной США.

«Мы не хотим дублировать усилия. Мы хотим сотрудничать», – сказала она.

Расследование, по ее словам, может продлиться от полутора до двух лет.

Еще одно расследование аварии батискафа инициировала полиция Канады, изучающая обстоятельства, которые привели к гибели «Титана». По словам официальных лиц, необходимо определить, имело ли место нарушение уголовного, федерального или местного законодательства Канады.

Кадры перед трагедией

В социальных сетях распространились кадры, которые были сняты за несколько минут до того, как подлодка «Титан» отправилась к обломкам затонувшего более века назад лайнера «Титаник». Видео выложила 22-летняя Эбби Джексон, предположительно, работающая на доставившем батискаф к району погружения судне. На них она сначала показывает себя, после чего в кадре на секунду появляется та самая подлодка. Надпись в ролике гласит: «Смотрю, как субмарина погружается к «Титанику».

Что известно о погибших на батискафе «Титан»

Служба новостей BBC News собрала факты о погибших на борту батискафа. На нем было пять человек:

58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг;

48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд;

19-летний сын Давуда Сулеман;

61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, организовавшей погружение;

77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Стоктон Раш , 61 год

Был основателем и исполнительным директором OceanGate — фирмы, которая осуществляет погружения к «Титанику». Компания подтвердила, что он был на борту. Раш был опытным инженером. Ранее он спроектировал экспериментальный самолет, но большую часть жизни посвятил работе над моделями подводных судов и аппаратов.

Стоктон Раш основал OceanGate в 2009 году. Сначала компания просто предлагала клиентам глубоководные путешествия. Идея опускаться к месту крушения «Титаника» появилась только в 2021 году.

Желающих увидеть остов легендарного судна, оказалось не так уж мало, несмотря на высокую стоимость экспедиции.

В интервью New York Times в 2022 году Раш говорил, что цена оправдана из-за больших затрат на организацию погружения и составляет лишь долю от стоимости полета в космос.

Участники экспедиции проделывали около 600 км до места крушения на корабле, арендуемом OceanGate, а затем в течение восьми часов погружались на глубину 3800 метров в капсуле «Титан» размером примерно с грузовик.

Сообщается, что Стоктон Раш принимал участие практически во всех погружениях OceanGate — на разных подлодках и батискафах.

В одном из них также участвовал сценарист и продюсер «Симпсонов» Майк Рейсс, который вспоминает Раша как располагающего к себе человека и «последнего американского мечтателя».

Раш окончил Принстонский университет — один из самых престижных вузов США.

Жена Раша Уэнди Раш оказалась праправнучкой пары, которая погибла в крушении «Титаника» в 1912 году — Исидора и Иды Штраус.

Хэмиш Хардинг, 58 лет

Друзья называют Хэмиша Хардинга авантюристом-исследователем. Этот британский миллиардер возглавлял компанию Action Aviation по продаже частных самолетов, которая базируется в Дубае. Близкие называли его исследователем-авантюристом, бросавшимся в самые невероятные предприятия.

Хардинг несколько раз добирался до Южного полюса (один раз в компании астронавта Базза Олдрина, ступившего вместе с Нилом Армстронгом на Луну), он также в 2022 году совершил полет в космос на борту аппарата Blue Origin.

Ему принадлежат три мировых рекорда Гиннесса, один из них — за самое продолжительное время, проведенное в самой глубокой части Мирового океана — Марианской впадине.

Летом 2022 года Хардинг рассказал журналу Business Aviation Magazine, что вырос в Гонконге, получил квалификацию пилота в середине 1980-х, во время учебы в Кембридже, и основал свою авиастроительную фирму. Деньги для этого он заработал на разработке программного обеспечения для банков.

В том же интервью бизнесмен рассказал, что собирается совершить погружение к «Титанику». Изначально оно должно было состояться в июне 2022 года, но было, по его словам, отложено из-за того, что подводный аппарат получил повреждения во время предыдущего погружения. Тогда никто не пострадал.

«Я считаю, что все это просчитанные риски, и их всесторонне изучают, прежде чем мы начинаем (наши исследования)», — говорил он, отвечая на вопрос о сопряженных с его увлечениями опасностях.

За несколько дней перед погружением Хардинг написал у себя в фейсбуке, что миссия «вероятно, будет первой и единственной в 2023 году» из-за плохих погодных условий в канадском Ньюфаундленде, откуда стартуют экспедиции.

Друг Хардинга Дэвид Мирнс, ученый в области морской биологии и руководитель некоторых экспедиций, называет его обаятельным парнем, которого привлекали экстремальные приключения.

Еще один друг Хэмиша Хардинга Терри Виртс, отставной астронавт НАСА, говорит, что тот был типичным британским исследователем, обожавшим приключения и исследования, но при этом без адреналиновой зависимости.

«Некоторые люди смотрят Netflix, некоторые играют в гольф, а Хэмиш отправляется на дно океана или в космос и устанавливает мировые рекорды, летая вокруг планеты», — сказал Виртс в программе Today на радиостанции Би-би-си Radio 4.

Хэмиш Хардинг вместе с Полом-Анри Наржоле, который также погиб на борту «Титана», был членом Клуба исследователей — организации с вековой историей и известными фамилиями среди членов.

У Хэмиша Хардинга остались жена Линда и два сына.

Шахзада Давуд, 48 лет, и Сулеман Давуд, 19 лет

Шахзада и Сулеман Давуд путешествовали по Канаде целый месяц до погружения на «Титане».

Британский бизнесмен Шахзада Давуд происходил из одной из самых богатых семей Пакистана. Он путешествовал на подлодке со своим сыном Сулеманом, студентом Университета Глазго. Отец и сын провели в Канаде целый месяц перед погружением. В Лондоне их ждали мама Сулемана Кристина и младшая сестра Алина.

Как рассказала NBC News, тетя юноши (родная сестра отца) Азмех Давуд, он не хотел участвовать в экспедиции к «Титанику», но Шахзада уговорил его, сославшись на то, что день погружения выпадал на День отца (довольно широко отмечается в Британии) и совместное приключение еще больше укрепит отношения отца и сына.

По словам тети, Сулеман часто по жизни доверял своей интуиции, и в этот раз он говорил, что идея с погружением ему не нравится, но не хотел разочаровать отца.

Азмех находит утешение в том, что всё произошло очень быстро, и ее брат и племянник не почувствовали ни боли, ни страха.

«Что касается Шахзады, то он воплотил свою мечту самым невероятным образом — он стал частью истории «Титаника», — сказала она в комментарии NBC News.

Шахзада Давуд был вице-председателем пакистанского конгломерата Engro Corporation — крупнейшего производителя удобрений.

Он также вел активную общественную жизнь, управляя Фондом своей семьи Dawood Foundation и поддерживая две благотворительные организации, основанные королем Карлом III — British Asian Trust и Prince’s Trust International.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что мысли и молитвы королевской семьи были со всеми, кто находился на борту батискафа.

«Мы пытаемся найти утешение в том, что они оставили нам в наследие пример смирения и человечности, и верим, что они перешли к следующему этапу своего духовного пути рука об руку — как отец и сын», — заявили в British Asian Trust.

Кроме того, Шахзада Давуд тесно сотрудничал с Институтом SETI, калифорнийской исследовательской организацией, которая занимается поиском внеземной жизни. И это, говорят друзья и родные, была его страсть.

По их словам, он горел изучением различных естественных мест обитания живых существ и даже выступал с докладами в ООН и в Оксфордском университете.

Шахзада получил образование в Университете Филадельфии (США) и в Бакингемском университете в Англии, который окончил в 1998 году.

Сулеман Давуд только что закончил свой первый год обучения в бизнес-школе Университета Стратклайда в Глазго.

Родные говорят, что он очень увлекался научной фантастикой, волейболом и любил собирать кубик Рубика.

Поль-Анри Наржоле, 77 лет

Поля-Анри Наржоле прозвали «мистер Титаник» за то, что он провел на месте крушения судна больше времени, чем любой другой исследователь.

Поль-Анри — известный во всем мире подводник-исследователь, бывший водолаз военно-морского флота Франции.

Он провел у остова «Титаника» больше времени, чем любой другой исследователь, за что получил прозвище «Мистер Титаник». Свое первое погружение на место гибели легендарного судна он совершил в 1987 году, всего через два года после того, как корабль был найден.

Наржоле возглавлял департамент подводных исследований в компании, которая владеет правами на затонувший «Титаник». Под его руководством были подняты на поверхность и восстановлены тысячи артефактов с судна, включая 20-тонную секцию его корпуса.

«Он специалист по «Титанику» мирового значения, знаток концепции судна, эксперт по его останкам», — сказал агентству Рейтер представитель семьи Наржоле, назвав его также супергероем в глазах всей Франции.

В будущем году Поль-Анри Наржоле собирался в очередную экспедицию к «Титанику», в ходе которой планировалось извлечение очередной партии предметов.

Об этом он сам рассказал незадолго до посадки в «Титан», говорят люди из его окружения. Ради чего опытный Наржоле решил совершить погружение в батискафе, которое предполагало только возможность увидеть каркас судна через иллюминатор, неясно.

По данным Reuters, жена Наржоле Анна живет в Коннектикуте, США, его дети также находятся за пределами Франции.