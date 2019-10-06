GGG – Деревянченко. Как это было

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Геннадий Головкин одержал свою 40-ю победу и вернул чемпионские пояса по версиям IBF и IBO. О том, как проходил долгожданный бой GGG – Дервянченко, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Первый нокдаун произошел уже в первом раунде – точный боковой отправил украинца на настил. Забегая вперед, он так и остался единственным. Хотя в первые секунды, казахстанец вроде начал и не спеша, мощная артиллерия в Деревянченко полетела уже к середине первого раунда. Одиночные, но сильные удары, было видно, ощущались даже через защиту. «Техник» был обескуражен, но пришел в себя.

Второй раунд активнее начал украинец, которому удалось провести несколько хороших ударов передней левой рукой. Затем левый джэб очень активно и чувствительно для соперника стал использовать уже Головкин. У представителя Украины появилось рассечение правого века, но второй раунд он пережил.

С самого начала третьего раунда пошел активный обмен ударами. Деревянченко решил пойти ва-банк и рискнуть. Поначалу риск оправдывал себя и украинцу удалось провести несколько успешных комбинаций. Головкин же несколько раз хорошел прощупал соперника левым джэбом, который уже принес результат в виде рассечения. Видно было, что джэб все еще чувствителен для «Техника», GGG же поймал соперника и провел мощный правый прямой. Дошел до цели, однако Деревянченко сдюжил.

В четвертом раунде Головкин визуально начал отступать назад, к канатам. Деревянченко же активно шел вперед с ударами. Однако, и он хорошо понимал, что казахстанец ждет момента для разящей атаки. За несколько секунд до конца раунда GGG зажал украинца у канатов, и казалось готов провести нокаутирующий удар. Но не провел.

Перед пятым раундом болельщики украинца затаили дыхание: врачи тщательно осмотрели вновь и вновь открывающуюся сечку века, но выпустили боксера в ринг. Деревянченко все шел вперед. Причем делал это с ударами. У Головкина зато прошел хороший апперкот точно в челюсть, но украинец выстоял. Самому украинцу в конце раунда удались несколько точных попаданий, в том числе и в корпус.

Бой подошел к экватору. Шестой раунд начался также, как и предыдущие – Деревянченко активно пошел вперед. Несколько очень быстрых и точных комбинационных ударов вновь прошли у украинца. Но Головкин, похоже, все контролировал, хладнокровно обрабатывая голову и корпус соперника, и поджимая того к канатам. Вновь открылась у Деревянченко сечка.

В седьмом раунде на активность Деревянченко GGG ответил уже своей. Действительно, нужно было действовать – в перерыве болельщики казахстанца могли видеть тревожную картину: Головкин как-будто начал тяжелее дышать. Деревянченко же, несмотря на рассечение, выглядел посвежее. Очень активный раунд венчал прекрасный обмен ударами. Было видно, что Головкин уже вкладывается максимально в свои удары, понимая, что нужно завершать.

Восьмой раунд продолжился в том же ключе – активность Деревянченко, открывшаяся сечка и одиночные левые джэбы от GGG. В середине раунда казахстанцу вроде бы удалось зажать соперника у канатов, но он почему-то не воспользовался своей возможностью. Приходилось констатировать: на ближней дистанции украинец был очень неплох, в то время, как наш соотечественник чувствовал себя на ней не очень уютно.

Девятый раунд Головкин активно пошел вперед, стремясь нокаутировать украинца. Однако, тот и не думал тушеваться. Очень по-хозяйски старался вести себя в ринге украинец, но, что радовало, время от времени пропускал то левые джэбы, то одиночные апперкоты от казахстанской легенды. Как и в свое время «Канело», Деревянченко уповал на отличную технику и старался отвечать на удар Головкина, как минимум двумя. Боксеры сохраняли высокий темп, показывая отличный функционал.

В десятом раунде GGG попытался сразу зажать соперника у канатов и завершить бой. Не получилось. Деревянченко каждый раз выскальзывал от канатов, причем всегда совмещал это с точными попаданиями в голову. Очень много ударов выбрасывал украинец, и немало из них доходили до цели. Головкин пошел ва-банк, зажал Деревянченко у канатов, и начал проводить мощные комбинации. Показалось, что Деревянченко зашатало, однако он удержался на ногах и даже сам пошел в атаку.

В одиннадцатом раунде казахстанец вновь начал прессинговать, продвигаясь вперед при помощи левого джэба. Деревянченко отвечал размашистыми боковыми ударами. Головкин всем своим видом показывал, что эти удары особого урона для него не несут, тем не менее, это были очки, которые старался набрать украинец. Поэтому, было тревожно.

Последний, 12-ый раунд. Теплится надежда на досрочное завершение, чтобы не переживать, но с другой стороны, деревянченко продержался 11 раундов вполне достойно, почему бы не выстоять последний? Украинец выглядел очень свежо, казахстанец тоже как будто почувствовал второе дыхание и провел несколько хороших ударов левой. Дошли не все, но… Раунд сопровождался обоюдными атаками, но чувствовалось, что былой силы в этих ударах нет. Все.

Решение судей, особенно после результатов противостояния с «Канело» ожидалось с тревогой. В пользу Головкина говорил нокдаун, в который ему удалось послать соперника уже в первом раунде. Деревянченко же визуально выбросил больше ударов, многие из которых долетали до цели. Тем не менее, судьи единогласным решением отдали победу нашему соотечественнику. GGG одержал свою 40-ю победу на профи-ринге.