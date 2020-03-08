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Героини нашего времени: актюбинка помогает спасать людей от пожаров уже 20 лет

8 Марта 2020 16:30
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Героини нашего времени: актюбинка помогает спасать людей от пожаров уже 20 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший инженер Центра оперативного управления силами и средствами Службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области Айжан Бижанова работает в этой сфере уже более 20 лет. В преддверии Международного женского корреспондент МИА «Казинформ» решил познакомить читателей с деятельностью этой сильной женщины.

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Наряду с сильными и смелыми мужчинами, в противопожарной службе работают и женщины. Одна из них - Айжан Бижанова. Еще в молодости ее внутреннее состояние требовало живой, ответственной работы, необходимой людям, когда от твоих правильных решений зависит результат труда многих сослуживцев. После долгих лет выбора профессии по душе Айжан Куаншевна в 1997 году пришла в пожарную охрану.

«Каждый раз, когда происходит пожар, в душе я очень переживаю, - рассказывает Айжан Бижанова. - Все мы люди, но нельзя передавать свои эмоции коллегам и тем, кто попал в беду. В любой ситуации нужно вести себя спокойно». Больше всего Айжан переживает, когда в горящем доме оказываются дети и пенсионеры. «Я спокойно объясняю по телефону, чтобы человек не паниковал, а без суеты выбирался из помещения».

Благодаря опытным наставникам Айжан Куаншевна смогла в кратчайшие сроки освоить всю специфику новой для себя профессии. Сегодня она уже профессионал своего дела и сама является наставником для молодых специалистов. К тому же, работая в органах противопожарной службы, сформировала семейную династию в ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Актюбинской области, где работают ее сын Бисинбаев Данияр – начальник караула Регионального учебного центра и сноха Бисинбаева Айгерим – пожарный-радиотелефонист пожарной части №4 города Актобе.

Несмотря на кажущуюся простоту, работа диспетчера при ликвидации пожаров и происшествий весьма и весьма значительна. Диспетчер - первый, с кем общается нуждающийся в экстренной помощи человек. И от того, с каким профессионализмом специалист отреагирует на вызов и подаст нужные указания, зависит чье-то благополучие, а возможно, и жизнь.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Общество,
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Азамат Сыздыкбаев

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