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    Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя Тараза

    8 Августа 2023, 20:09

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023» в Таразе задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при координации прокуратуры города. В ходе личного обыска в кармане брюк подозреваемого обнаружено 6 свертков, при обыске дома – 10 еще свертков. Итого 1,065 грамма героина. – «Задержанный дал признательные показания. По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет», – сообщил начальник управления борьбы с наркопреступностью департамента полиции Алим Бажикбаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Видео МВД РК Борьба с наркотиками
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