Герои «Золушки» перевоплотились в фэшн-дизайнера и диджея в балетном спектакле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сказки со счастливым концом любят все. Особенно, если зритель очень сильно переживает за любимых персонажей. Столичная публика в эти выходные окунется в сказочную и фееричную атмосферу. Театр «Астана Опера» представил вниманию зрителей балетный спектакль «Золушка», причем сделал его одновременно интересным и для взрослых, и для детей. Однако, чтобы молодое поколение прочувствовало и прониклось историей о девушке, которую злая мачеха превратила в служанку, главная героиня перевоплотилась в фэшн-дизайнера, ну а Принц предстал в образе диджея. Какие сюрпризы еще припрятаны в сказочном балете, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

«Были разные варианты. Но я решила прислушаться к пожеланию балетмейстера. Я была готова на все эксперименты, потому что полностью доверяю Раймондо Ребеку. Мне нравится, что он очень тривиально мыслит. Те произведения, которые он нам поставил, очень необычные и своеобразные. «Золушка» - непростой спектакль, это очень выразительный и сложный спектакль. Когда Раймондо показал, как он это видит, я поняла, что нужно довериться ему. Я была уверена, что все сложится. Действительно, получились красивые костюмы, необычная стенография, а сам спектакль не похож ни на кого и ни на что. «Золушек» в мире очень много. У нас другая, интересная история», - поделилась художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Она поблагодарила постановочную группу за терпение, за труд и за создание волшебного спектакля. К слову, постановочная группа представлена большими профессионалами своего дела. Это хореограф-постановщик Раймондо Ребек, сценограф Йоко Сеяма, композитор-аранжировщик Дэвидсон Джаконелло, дирижер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, художник по свету Тим Вацлавек, художник по проекциям Серджио Металли, художник по костюмам Франсуа-Ноэль Шерпин, ассистент дирижера-постановщика Руслан Баймурзин.

Премьера пройдет при содействии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Хореография балета решена в стиле неоклассики с элементами поп-танца и брейк-данса.

«Я долго думал, какой семейный балет можно поставить. Этот процесс начал в октябре прошлого года. Пока я думал, а в мире происходили разные события, подумал, что нужно поставить историю, которая покажет, что мы все верим во что-то. Так, остановился на «Золушке». Это лучший пример веры в себя, веры в желание чего-то достичь. Думаю, что в театре «Астана Опера» есть что-то особенное. Поэтому балет поставили в прошлом и настоящем временах. И время действия перемещается из прошлого в настоящее. Сказки, как известно, учат нас добру и жизненным ценностям. Мне хотелось показать новый психологический аспект знакомой всей истории. У нас она будет о вере в себя, в волшебство, в магию жизни. Золушка – это фэшн-дизайнер со своим ателье, находящимся в доме у мачехи. Несмотря на все превратности судьбы, она идет за своей мечтой. Что касается Принца, в нашей истории у него появится увлечение – он будет создавать музыку, потому что не хочет следовать правилам и законам старого общества, стремится выбраться, создать что-то новое», - признался хореограф-постановщик.

Так, через музыкальные темы Золушки и Принца зрители будут «прыгать» во времени: из периода рококо с красивыми костюмами этого века в современность и обратно.

«Я задавался вопросом: что, если некоторые элементы будут современными в историческом периоде, как бы выглядел в то время бумбокс или полароидная камера, наушники. Именно эти детали помогут создать новые движения, ситуации», - поделился Раймондо Ребек.

Несмотря на то, что в новой постановке будут современные вставки, все же традиции романтического сказочного спектакля сохранятся. Зрители увидят и волшебную карету, но в виде туфельки, предстанет Фея, но в облике мужчины, а вместо пышного бального платья Золушка примерит воздушный, легкий наряд.

Сохранился всеми любимый «Большой вальс» - один из самых ярких прокофьевских вальсов, пышный, радостный и с мелодией огромного диапазона.

«Также как и Золушка и Принц, у которых есть своя мечта, у меня тоже была мечта – быть вовлеченным в музыку Прокофьева. Мечты сбываются. Для меня большое счастье работать с Раймондо. Это очень творческий человек. У него бесконечное уважение к партитуре. Когда я узнал, что будут такие вставки, треки, немного был шокирован. Но, когда у нас сошлись тональности с композитором-аранжировщиком Дэвидсоном Джаконелло, а музыка стала органичной, я успокоился и понял, что у нас должен родиться новый шедевр. Мне кажется получился интересный, своеобразный, глубокий по содержанию спектакль», - добавил дирижер-постановщик Абзал Мухитдин.

Фото пресс-службы «Астана-Опера»