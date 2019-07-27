Герои сказок, сакральные места Казахстана: молодой стартапер создает барельефы для детей

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – Молодой предприниматель Жанат Какимов участвует в летнем образовательном лагере «Зерен-2019». Он разрабатывает проект «Детские наборы для изготовления и росписи барельефов из гипса». О реализации данного проекта автор рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

ЖанатКакимов работает в лагере вместе с командой в составе 5 человек. Они дальшесовершенствуют разработанный проект, для того чтобы заинтересовать им маленькихдетей.

«Яиз Северо-Казахстанской области, города Петропавловска. Занимаюсьпредпринимательством, а также являюсь студентом СКГУ имени М. Козыбаева поспециальности «Финансы». Вместе с тем учу школьников и студентов основампредпринимательства. Подал заявку на «Зерен-2019». С участниками командыпознакомились на второй день лагеря. Так начали разрабатывать проект подназванием «Детские наборы для изготовления и росписи барельефов изгипса» на тему «Достопримечательности Казахстана», в том числе «Сакральныеместа Северо-Казахстанской области», «Герои сказок и эпосов», а также изучениеказахского алфавита на латинице. Мы планируем дальше расширяться», - рассказалавтор проекта Жанат Какимов.

Участникболее подробно рассказал о детском наборе. Так, в состав набора входят: пакетикс гипсом, краски, кисточка, инструкция, магнит. Разработчик уточнил, что гипсбудет медицинским.

«Дети под наблюдением взрослых размешиваютгипс с водой до однородной массы. Заливают полученную массу в специальнуюформочку (форма входит в набор). Когда гипс застывает, получится отпечаток, кпримеру, одна из достопримечательностей нашей страны. Покадети ждут, когда барельеф затвердеет, знакомятся с местом или героем,изображённым на барельефе. А после, как барельеф затвердел, ребёнок вынимает егоиз формочки и начинает разукрашивать красками», - пояснил молодой стартапер.

Поего словам, такая работа развивает воображение и мелкую моторику рук у детей.

«Думаю,это занятие довольно интересное для ребенка. К примеру, ребенок, «заливая» АлдараКосе, может прочитать сказку о нем. Он уже будет иметь представление о герое»,- отмечает он.

Какрассказал Жанат Какимов, планируется сначала сделать всех героев сказок иэпосов казахского народа, а потом уже и зарубежных. Он также поделился, когда планируетсявыход его разработки на рынок.

«Упроекта разные направления – достопримечательности республики, герои сказок,изучение языков. Мы сделали только презентацию. Если нам удастся получитьгрант, думаю, намного быстрее реализуем данный проект. А если нет, в любомслучае, запускаться мы будем. Ребята уже готовы», - добавил студент.

Цельпроекта, как отметил Жанат, - дать знания об истории и культуре казахскогонарода, воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма, организовать иразнообразить досуг ребенка дома, в детском саду, в школе. Набор предназначендля детей с 3 до 12 лет.

Напомним,республиканский образовательный молодежный летний лагерь «Зерен-2019»организован по инициативе Министерства информации и общественного развития РК иреализуется в рамках Дорожной карты по проведению Года молодежи в Казахстане.Цель лагеря – обучить молодых людей запуску реально действующих, устойчивых,социально ориентированных бизнес-проектов во всех регионах Казахстана.

«Зерен-2019»призван помочь молодежи самореализоваться и повысить доступ, в частности,сельской молодежи к экономическим и социальным лифтам. Стать участником ZerenCamp мог каждый желающий гражданин Казахстана и других стран в возрасте от 18до 29 лет. Весь период пребывания разделен на 3 сезона. В каждом сезонеопределено по 200 участников. Проживание и обучение в лагере обеспечены за счеторганизаторов. Первый заезд прошел в период с 3 по 11 июля, второй заезд - с 13по 21 июля, третий – с 23 по 31 июля.

7 июля министр информации и общественного развитияРК Даурен Абаев посетилреспубликанский образовательный молодежный летний лагерь «Зерен-2019», где пообщалсяс участниками первого заезда и ознакомился с бизнес-идеями молодыхпредпринимателей.