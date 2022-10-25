Герои Республики: Ырысбек Маутулы вносит вклад в развитие математического образования в стране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы, вернувшиеся из-за рубежа на историческую Родину, вносят большой вклад в нашу литературную, культурную и научную жизнь. Один из них - Ырысбек Маутулы, который самоотверженно трудится на ниве образования, дает знания подрастающему поколению. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Ырысбек Маутулы родился в Коктогайском районе Алтайской области Китайской Народной Республики. В 2008 году приехал в Астану. Имеет степень магистра математики. Трижды награждался Почетной грамотой Министерства образования и науки РК, автор более 30 учебных пособий, руководитель более 60 призеров международных, республиканских предметных олимпиад, из которых 3 «золотых» медалиста. Работает учителем математики высшей категории в Республиканской физико-математической школе им. О.Жаутыкова, тренером республиканского семинара повышения квалификации учителей. Руководит образовательным центром. Имя Ырысбека Маутулы упоминается сегодня в одном ряду с Мухтарбаем Отелбаевым, Аскаром Жумадилдаевым, Уалибаем Омирбаевым, Данияром Козыбаевым.

«Моя учительская карьера началась в Коктогайском районе Алтайской области. Там я успешно работал около 10 лет. В 2008 году, когда моя супруга была беременна вторым ребенком, я решил, что он должен увидеть мир в независимом Казахстане. Вместе с родителями я переехал в Казахстан. В первые годы было много трудностей. Жили на съемной квартире. Однажды я лишился своих денег, поверив посредникам, которые обещали оформить мне миграционные документы.

Много раз я подавал документы для поступления на работу в школу, и не мог устроиться.

Потом обратился в школу для одаренных детей «Зерде», где меня приняли с радостью. Меня очень ободрили слова директора школы Айтжан Илимханкызы, которая сказала, что такие специалисты, как я, очень нужны Казахстану. Работа в этой школе меня вдохновила. Я начал готовить детей к олимпиадам, работал день и ночь. По ночам готовил для детей примеры, в выходные занимался репетиторством, чтобы оплачивать аренду квартиры. Тогда вся семья была на мне, было нелегко», – вспоминает Ырысбек.

Да, в эти трудные годы у Ырысбека Маутулы были возможности найти другое занятие, заняться бизнесом. Но работа учителя была его детской мечтой, и это не позволило уйти из профессии. Его ученики начали отличаться на международных олимпиадах. Ырысбека отметило Почетной грамотой Министерство образования и науки, это стало хорошим стимулом для педагога. Он уверился, что находится на своем месте, и стал известен, как хороший учитель математики.

В это время возникла идея создания широко известного сегодня образовательного центра «ZERDELI», связанная с нехваткой дидактических материалов на казахском языке, необходимых для подготовки учеников к олимпиадам.

«При подготовке детей к олимпиадам, встал вопрос об учебно-методических материалах. Тогда я начал понимать, почему казахскоязычные дети не отличаются на международных соревнованиях. Дело в том, что было мало материалов на казахском языке. Если пользоваться материалами на русском языке, то и учиться придется на русском. Часто слышал, что на международные олимпиады, в основном, попадают русскоязычные ученики. Мне захотелось показать, что дети, обучающиеся на казахском, способны выйти на высокий уровень. У меня тогда возникало много идей, которые можно было внедрить в систему образования. Поэтому я собрал казахскоязычных математиков и создал образовательный центр. То есть, эту работу я начал из патриотических побуждений. Вначале было много трудностей, но, со временем, работа наладилась. Мы начали писать свои учебники по развитию логики», – говорит Ырысбек Маутулы.

Центр, благодаря оригинальным методикам и сильной команде, получил высокую оценку в образовательном сообществе, ученики школы стали добиваться значительных успехов.

«С целью развития логического мышления у детей, я впервые внедрил 100-балльную систему оценки, а теперь мы разработали онлайн-платформу для этой системы. Ежегодно, совместно с Республиканским научно-практическим центром «Дарын», проводим олимпиаду для начинающих учителей «Алтын тұғыр». Мы делимся своим опытом, проводим семинары. У нас есть авторские учебники, оригинальные методики», – говорит учитель.

Ырысбек Маутулы подчеркивает, что главная его цель - не зарабатывание денег, а повышение уровня образования учеников классов с казахским языком обучения. То есть, для повышения статуса казахского языка. Второй целью было издание дидактических учебников на казахском языке.

Взяв за основу требования математических олимпиад и необходимость развития логического мышления у школьников, Ы. Маутулы, Н. Табыс, Е. Меллат, Е. Кабылкерим и другие специалисты выпустили ряд учебников и пособий. В том числе, четырехтомную книгу «Математическая олимпиада и логика», «Подготовка к математической олимпиаде», «Некоторые особые способы решения задач олимпиад», «Сборник задач по математике районного этапа», «Неравенства». По решению Министерства образования и науки, эти работы используются для факультативных занятий во всех школах республики.

Сегодня Ырысбек Маутулы не только обучает школьников, но и проводит семинары для учителей на республиканском уровне, обучает их методике развития логического мышления у детей. Его цель - развитие математики, создание возможностей для обучения высокообразованного поколения.



