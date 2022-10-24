Герои Республики: Военнослужащий, спасший на пожаре людские жизни, не считает свой поступок героическим

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Люди, совершающие героические поступки, спасая жизни других людей, часто сами не думают, что в этот момент они рискуют своей жизнью. На такое способен не каждый. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Житель Северо-Казахстанской области, военнослужащий академии Национальной гвардии Республики Казахстан Доскен Есжанов - один из тех граждан региона, кто награжден медалью «За вклад в обеспечение правопорядка». Во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Петропавловске до прибытия спасателей он эвакуировал из горящего здания восемь человек и предотвратил распространение пламени.

Сам он не считает себя героем. По его мнению, каждый человек, получивший правильное воспитание, всегда поспешит на помощь попавшему в беду. В такой ситуации человек перестает бояться за свою жизнь. В тот день, как вспоминает Доскен, именно так и случилось, у него не было времени проанализировать ситуацию, он сразу же принялся тушить пожар. Случилось это 24 мая 2022 года.

«В тот день было солнечно. Я собрался идти на работу и вдруг почувствовал запах дыма. Вышел на крыльцо, оказалось, из-за густого дыма вокруг ничего не видно. Невозможно было сразу понять, откуда он идет. Поэтому я побежала наверх. Сначала я устремился в свою квартиру, чтобы вызвать пожарных. Потом поднялся выше и взялся тушить пожар с ведром воды в руках. Рядом со мной оказались сестра и соседка, которые присоединились ко мне. Они быстро наполняли ведра водой и приносили мне. После того, как нам удалось подавить пламя, я принялся предупреждать других соседей и вытаскивать их из задымленного подъезда, чтобы они не отравились угарным газом», - рассказывает Доскен Есжанов.

До прибытия пожарных он успел вывести в безопасное место восемь человек, в том числе, двоих детей. Благодаря его поступку никто не пострадал, уцелело и имущество людей.

Доскен Есжанов сейчас заместитель командира батальона обеспечения учебного процесса по технике и вооружению Академии Национальной гвардии РК.

«Военная служба закаляет и дает уверенность в завтрашнем дне. Стабильная заработная плата, социальная помощь и возможность подняться по службе. Моя работа заключается в обеспечении необходимыми средствами учебного процесса, в том числе транспортом и организация транспортировки курсантов, преподавателей, военнослужащих к месту проведения занятий и выполнения служебно-боевых задач. Также в мои обязанности входит организация и управление техническим обеспечением, управление технической подготовкой личного состава, планирование и организация правильной эксплуатации, обслуживание и ремонт военной техники. У каждой работы есть свои сложности, но если правильно спланировать и организовать свою работу, вы получите желаемый результат», - говорит военнослужащий.

Доскен родился в поселке Ленинградское. Родители не имели отношения к военной службе, оба инженеры-строители.

«У меня есть семья, растут две дочери. Если бы у меня были сыновья, я бы желал, чтобы они пошли по моему пути. Ведь благодаря военнослужащим Национальной гвардии и сотрудникам органов внутренних дел жители страны могут без опасений ходить по улицам. В результате повседневной деятельности правоохранителей пресекаются кражи, грабежи и другие преступления и нарушения общественного порядка. О прошедшем событии, конечно, не думаю. Я не считаю себя героем. В моем понимании это не подвиг, я считаю, что каждый мужчина, каждый гражданин должен оказывать помощь попавшим в беду. Да, можно было бы доложить пожарным о возгорании, и, не рискуя собой, подождать. Но в тот момент такое даже не пришло мне в голову», - отмечает житель Петропавловска.

Подвиг Доскена Есжанова не остался без внимания. Он был приказом министра внутренних дел РК награжден медалью «За вклад в обеспечение правопорядка»



