Герои Республики: Сарсенбай Котырашев пересек всю страну за семь месяцев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пешком 8 тыс. километров прошел по городам и весям Казахстана 72-летний аксакал из Улытау. Сарсенбай Котырашев потратил семь месяцев, чтобы пересечь все регионы страны. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Свой долгий путь он начал в Улытау и завершил в Мангыстауской области. Эта идея у пенсионера возникла еще 7 лет назад. Однако воплотить ее в реальность помешала пандемия, а затем и кончина супруги в 2020 году. Спустя два года Сарсенбай-ага все же решился реализовать свою мечту. Главной целью этого похода была популяризация исторического и географического центра Казахстана - Улытау. Аксакал хотел, чтобы как можно больше жителей страны знали эту священную местность с многовековой историей. Кстати, марафон свой он так и назвал «А вы знаете Улытау?». Еще одна цель путешественника - провести учет казахстанских ремесленников. Так как аксакал сам является представителем этой профессии.

До выхода на пенсию он работал в заповеднике-музее «Улытау» мастером по реставрации архитектурных памятников. Сарсенбай Котырашев построил мечеть в селе Терисаккан, дом паломников и кузницу в селе Улытау. Помимо исторических памятников, расположенных в Улытауской области, странник рассказывал всем о празднике Кумыса – Көкмайса.

«У меня три цели этого путешествия. Во-первых, я хочу популяризировать культурно-историческое наследие родного Улытау. Во-вторых, хочу привлечь внимание общественности к полезным свойствам кумыса. Кроме того, у меня есть договоренность с ЮНЕСКО. Если я, путешествуя по Казахстану, соберу сведения о более чем тысяче ремесленников, их включат в отдельный сайт, и так о них узнают во всем мире», – сообщил Сарсенбай Котырашов.

Начал свой путь Сарсенбай Котырашев 31 марта из Улытау. Спустя 13 дней он дошел до Кызылорды. Это был первый пункт в его намеченном маршруте.

Аксакала на въезде в город встретили работники областного центра ремесел «Дәстүр» и работники центра традиционного искусства и этнопедагогики, а также бригада скорой помощи. Медики констатировали, что, несмотря на преодоленное расстояние, чувствует себя марафонец хорошо.

«Я впервые в Кызылорде. Здесь очень тепло, люди гостеприимные. Для меня организовали торжественный прием в художественной галерее имени Салихитдина Айтбаева. Сотрудники областного центра ремесел «Дәстүр», Центра традиционного искусства и этнопедагогики организовали для меня встречу с журналистами, работниками культуры, моими коллегами. Приятно, что специально встретить меня из Туркестана приехал ремесленник Пахраддин. Для меня это было неожиданно», – рассказал аксакал.

В целом аксакал намеревался пройти пешком через города Казахстана: Кызылорду – Туркестан – Шымкент – Тараз – Алматы – Талдыкорган – Аякоз - Оскемен - Семей - Павлодар – Караганду – Темиртау - Астану – Көкшетау – Петропавловск – Костанай – Актобе – Орал – Атырау - Бейнеу – Актау. За семь месяцев, преодолев более 8 тыс. километров, Сарсенбай-ага достиг своей цели.

Надо отметить, этот пеший марафон не был профинансирован госорганами, либо специальными организациями. По пути аксакалу неравнодушные люди помогали, чем могли: деньгами, кровом, накрытым дастарханом. Единственное от чего он отказывался, это от предложения подвезти его на автомобиле. За время своего пешего похода он стер не одну пару обуви. Неизменным спутником в его дороге была тележка, где он хранил все необходимое для путешествия. За время дороги пенсионер поменял на ней двадцать покрышек.

«Во всех городах я встречал только хороших людей. Во время путешествия я понял, насколько наш народ добрый и гостеприимный. И я рад, что достиг своей цели», - отметил Сарсенбай Котырашев.

Что касается здоровья пенсионера, во всех пунктах назначения и городах его обследовали медики. Как отметили многие врачи, у аксакала отменное здоровье.

Надо отметить, улытауского аксакала намерены внести в Книгу рекордов Гиннеса. А министерство спорта и туризма присвоило Сарсенбаю Котырашеву звание «Отличника сферы культуры». В родной Улытауской области тоже чествуют знаменитого земляка. Ко Дню Республики ему вручили орден «Шапағат». Руководство крупного градообразующего предприятия подарило ему двухкомнатную квартиру в Жезказгане.

Сарсенбай Котырашев не намерен останавливаться на достигнутом. В его планах – дойти пешком до городов Мекки и Медины в Саудовской Аравии.





Фото:ulytaureserve.kz



