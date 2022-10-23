Герои Республики: Паралимпиец Юрий Березин пришел в спорт в 33 года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О нелегком пути, сомнениях, первых поражениях и победах над собой рассказал костанайский паралыжник, участник Паралимпиады в Китае Юрий Березин. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Ошибка молодости

Юрий Березин родился в Екатеринбурге. Но в первые месяцы жизни переехал с родителями в Казахстан и считает эту землю своей Родиной. Сам Юрий признается, что один нелепый случай в молодости заставил встряхнуться и осознать, что пора жить достойно.

«С протезом я хожу с 2016 года. Дурная молодость. Лишился ноги из-за огнестрельного ранения. Мне тогда сильно помогли родные и друзья. И знаете, еще помогла не сникнуть и продолжать жить первая поездка в Петропавловск за протезом. Я посмотрел на людей с такими же проблемами, и понял, что тот факт, что у меня нет ноги - это вообще мелочь. Когда смотришь на детей без рук, без ног - вот это по-настоящему страшно. Поэтому я решил для себя, что случившееся со мной - не приговор, и надо продолжать жить дальше. А приход в спорт еще больше укрепил это понимание и закалил характер», - делится Юрий.

Путь в большой спорт

До жизни с протезом, да и после случившегося, Юрий никогда не видел себя в спорте. И к нему не имел никакого отношения.

«После получения огнестрельного ранения я восстанавливался. Продолжал жить дальше. Устроился на работу в костанайский энергоцентр. Наш руководитель предложил сотрудникам ходить на плавание. В итоге ходить начал на плавание только я. Неожиданно мной начали интересоваться в «Спортивном клубе инвалидов» при областном управлении физической культуры и спорта. И мне предложили профессионально заниматься лыжным спортом», - вспоминает спортсмен.

Это был 2018 год, тогда Юрию стукнуло 33 года. Возраст, когда многие уже покидают большой спорт. Юрия же этот факт не остановил. Тогда эта затея казалась серьезным испытанием для человека с протезом. Но сегодня Юрий с радостью и благодарностью вспоминает этот эпизод своей жизни.

«Два разных человека: я тогда и сейчас. Я имел вес 130 килограммов. В таком весе приступил к тренировкам, начали плавать. Два месяца ходил. Но не понимал: для чего. Никаких тебе обещанных тренировок. Тренера в глаза не видел. Я связался с клубом, тренером и принято было решение начинать тренировки на лыжной базе. Потом был первый сбор в Щучинске, первый чемпионат Казахстана, - рассказывает Юрий. - Это был тяжелый и нервозный старт для меня - участие в чемпионате РК. Не столько физически, а больше эмоционально. Вы представьте, человек, никогда не занимавшийся спортом, выступает на чемпионате. В тот момент ты не понимаешь, что происходит. Волнение дало о себе знать. Тогда я ничего не взял. Пришлось сидеть год без зарплаты».

Отсутствие побед сказывалось, как вспоминает Юрий, и на возможности выезжать на сборы.

«В тот год, на фоне «золота» Колядина на Паралимпиаде наш Паралимпийский комитет давал большие возможности, в том числе, и для выездов на сборы за границу. Это очень помогло и сыграло роль в моей жизни. Все, что я сейчас имею, и что из себя представляю - всё это благодаря главному тренеру паралимпийской сборной Казахстана по лыжным гонкам Василию Коломиецу. Это человек с большой буквы и бесценно то, что он делает для каждого спортсмена»,- говорит Ю.Березин.

Постоянные выезды на сборы, участие в этапах Кубка мира дали свои плоды. И в 2021 году Юрий Березин одержал свою первую крупную победу.

«В прошлом году я выиграл чемпионат Казахстана на дистанции 5 км, выполнив норматив мастера спорта РК. Это были невероятные ощущения. Я понимал, что сделано многое, это мой труд, который оценили. Но и предстоит немало, потому как планка - куда более высокая теперь», - отмечает спортсмен.

Именная лицензия и первая Паралимпиада

За этой победой последовала череда удачных спортивных выступлений. Одна из них - участие в Кубке мира по паралыжным гонкам и биатлону в шведском городе Эстерсунде. Здесь Юрий на дистанции 10 км показал 18-й результат. Эти результаты, вероятно, и повлияли на выдачу именной лицензии для участия в Паралимпиаде-2022 от международной федерации паралыжных гонок. Тот момент, когда сообщили о присвоении ему именной лицензии, Юрий вспоминает с особой теплотой.

«Это получилось неожиданно. Мы приехали в Алматы, вернулись со сборов в Швеции. Причем, ранее на Казахстан уже было выделено 4 лицензии и они уже, соответственно, был распределены еще в 2019 году. Поэтому я и не надеялся особо. Но в глубине души надежда все же была. За 5 дней до вылета сборной на Паралимпиаду сообщают, что мне дали именную лицензию, - вспоминает Ю.Березин. - Были слезы счастья, чего скрывать. Потом пришло осознание масштабов происходящего, а внутри - пустота. Ведь я понимал, что до соревнований - меньше недели. А готов ли я? Смогу ли? Самое интересное было, что основательно подготовиться у меня уже не было времени. Пришлось уже «докатывать» там, перед соревнованиями».

Отбросив все сомнения и эмоциональные переживания, на Паралимпиаду Юрий ехал с твердым намерением показать хорошие результаты. И показал бы.

«Я всегда раньше, до прихода в большой спорт, наблюдал все олимпиады по телевизору. Но тут, когда ты сам в этой гуще, причем не как зритель, а участник - накатывает огромное чувство гордости, но вместе с тем ответственности и сомнений. Честно, в первый день, когда состоялось открытие, я больше устал эмоционально. Настолько много разных позитивных и смешанных чувств было от увиденного и осознанного. Перед выступлением я очень сильно переволновался. Камеры, огромное количество людей. И еще эта дистанция в 18 км, которая казалась для меня самой сложной, потому что я ее ни разу «не катал». Накануне друг скинул фото своего маленького сына, завернувшегося в одеяло перед телевизором ранним утром и ждущего моего выступления. И это было большой ответственностью для меня, я как будто не имел права подвести мальчугана, его ожидания», - вспоминает свои пережитые эмоции Юрий.

Между тем, сложную для себя дистанцию в 18 км Юрий прошел легко. Самой тяжелой оказалась последняя.

«На последней дистанции почти даже не начав, я снялся, проехав всего 500 метров. Я понимал, что не дойду. Просто не было сил. У меня была даже не столько физическая усталость, а эмоциональная. Я просто слишком перенервничал», - считает спортсмен.

Хоть и без медалей, но само участие в Паралимпиаде и испытание себя как профессионального спортсмена, закалили Юрия Березина. Теперь он понимал, что представляет собой атмосфера соревнований в большом спорте и над чем конкретно стоит поработать.

«Честно сказать, у меня сложный характер. Когда в 2018 году я впервые встал на лыжи, тренироваться было очень сложно. Я не раз порывался просто уйти, все бросить. Вы даже не представляете, сколько я лыж переломал, пока учился. А инвентарь ведь дорогой. И на фоне этого у нас тоже были недопонимания с тренером. В такие моменты и хотелось просто уйти. Настолько было все сложно. Но я - упертый. Понимал и каждый раз себе напоминал, для чего и для кого я тут. Характер характером, но люди вкладывали в тебя. Их нельзя подвести. И я продолжал идти дальше. И сегодня я там, где и должен быть, - отмечает Ю.Березин. - Мне нравится этот образ жизни, это движение. Я понимаю, что жить по-настоящему я начал только придя в спорт. В этом кипит вся жизнь: тренировки, сборы, уже ставшие друзьями коллеги-спортсмены, этот драйв. Это все - моя жизнь».

Сейчас Юрий продолжает заниматься спортом и хочет акцентировать внимание не только на паралыжах, но и на биатлоне. Для этого ему необходима винтовка, которую местные власти не могут предоставить вот уже третий год. Но для человека с таким сильным духом и силой воли - это вряд ли преграда. Сезон, как говорит сам Юрий, только стартует. И впереди у спортсменов много возможностей, которые Березин и намерен использовать.



