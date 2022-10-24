Герои Республики: Они встали на защиту народного достояния

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Имя Бибигуль Дандыгараевой, в дни январских событий трудившейся в Центральном государственном музее заместителем директора, и взявшей в ту ночь на себя функцию переговорщика с погромщиками, известно всей стране. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Бибигуль Дандыгараева со своими коллегами спасла раненых во время беспорядков полицейских и курсантов. Они спрятали их от разыскивавших тех бандитов. Работники Центрального государственного музея - настоящие герои, после тех драматических дней они получили грамоты и благодарственные письма от министра культуры и спорта Даурена Абаева. Министр поблагодарил их за преданность своему делу, отвагу и готовность защищать национальное культурное и духовное достояние, рискуя собственной жизнью. Даурен Абаев выразил признательность за спасенные жизни курсантов военных училищ, нашедших убежище в музее в день массовых беспорядков.

https://www.inform.kz/ru/sotrudnikam-central-nogo-gosudarstvennogo-muzeya-vruchili-nagrady-v-almaty_a3892405

- Бибигуль, для начала расскажите, пожалуйста, о своем детстве, где вы родились и выросли, и о ваших родителях?

- Я родилась в 1968 году в селе Желторангы Балхашского района Алматинской области. В нашем ауле есть дерево под названием «Желторангы». Одной из его особенностей является то, что листья дерева шуршат сами по себе даже в безветренный солнечный день. Я закончила школу в этом селе. Мой отец, Мурат Дандигараулы, был трактористом. Моя мама, Несбала Садыковна, была известным учителем, преподавала в селе казахский язык и литературу. К сожалению, они умерли. Я выросла на попечении тети отца Акжамал. Нас дома пятеро. Слава Богу, теперь у каждого из нас – семья.

- Какая ваша основная профессия?

- Моя основная профессия - историк. После окончания средней школы в селе я закончила исторический факультет Казахского государственного университета.

- Как началась ваша карьера, где вы работали до Центрального государственного музея?

- После окончания КазГУ я стала преподавателем «Истории Казахстана» в Карагандинском металлургическом институте в городе Темиртау. Я там жила и работала около 9 лет. Позже с семьей переехала в Алматы. Здесь преподавала историю Казахстана студентам Центрально-Азиатского университета в течение 3-4 лет. Затем в 2003 году устроилась в Центральный государственный музей. Сначала я была здесь научным сотрудником отдела истории Казахстана. Позже стала заведующим экспозиционным отделом, начальником отдела кадров. С 2013 года работала заместителем директора музея по музейному менеджменту и маркетингу.

- Расскажите о вашей семье?

- Я вышла замуж в 1990 году в Алматы. Мой муж уроженец Балхашского района Алматинской области. Окончил Карагандинский металлургический институт и был металлургом. К сожалению, он умер 3,5 года назад в возрасте 50 лет. Мы вместе вырастили двух дочерей. Моя старшая дочь сейчас живет в Турции. Моя вторая дочь живет в Жаркенте. Обе замужем. У меня трое внуков.

- Мы прекрасно знаем, как вы остановили мародеров, ворвавшихся в музей во время январских беспорядков. Об этом не раз упоминалось в СМИ. С того времени уже прошло 9 месяцев, как вы себя чувствуете сейчас?

- Многие из тех, кто зашел в музей, были молодыми людьми. Я выбежала, когда они ворвались в здание, кричала во весь голос и просила ничего не трогать. Им сказала, что «все это - драгоценное наследие, оставленное нашими предками. Пожалуйста, не ломайте их, если мы их сожжем, в нашей истории ничего не останется». Некоторые из них услышав мои слова, кажется, остановили других. Я с ними разговаривала целых 5 часов, меня огорчило то, что молодые люди не знают, какое богатое историческое наследие находится в музее и почему оно сохраняется. Эта молодежь, в основном, вышла на мирный марш, а затем поддалась провокации. Это была неприятная ситуация.

- Какой ущерб был нанесен музею?

- Входная дверь, окна и видеокамеры музея были разбиты. Позже нас спонсировали щедрые граждане, которые покрыли расходы. Появились дополнительные видеокамеры.

- Вы, сотрудники музея, не пострадали во время беспорядков?

- Никто не пострадал. Мы все хорошо себя чувствуем. Главное, что сохранились наши исторические ценности и музей. Я верю, что наше историческое наследие будет передаваться из поколения в поколение. Пользуясь случаем, хочу сказать, что сохранение ценных экспонатов в музее – это не только моя заслуга, но и моих коллег, которые были со мной. Их действия в то время достойны похвалы. Я очень благодарна своим коллегам. Это наша общая заслуга.

- Насколько нам известно, вы были награждены за защиту музея от мародеров…

- Да. После этого случая Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично наградил меня орденом «Парасат». Я стала членом Национального курултая при Президенте. Дипломы «Құрмет» моим коллегам вручил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

- Спасибо за интервью!

Ранее сообщалось, что при массовых беспорядках в Алматы разбойники совершили нападение на центральный музей. https://www.inform.kz/ru/napadenie-na-central-nyy-muzey-sovershili-v-almaty_a3883134



