Герои Республики: Казахстанский палуан обеспечил спортинвентарем более 90 аулов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мировой рекордсмен по силовому экстриму из Казахстана Сергей Цырульников известен не только многочисленными рекордами и силовыми номерами, но и своим патриотизмом. Сергей поднимает проблемы оснащения спортивным инвентарем в аулах, запускает проекты по приобщению молодежи к спорту и внедряет силовую культуру в массы. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

- Сергей, расскажите о Ваших проектах в настоящее время. Продолжаете ли внедрять силовую культуру в массы?

- Проектов много: это «100 аулов», «Batyrs battle», «UPF», запустили спортивные батлы. Также съемки в кино, работа над семинарами и приложением для тренировок по изометрической гимнастике. Для выхода на западный рынок. Касаемо силовой культуры, так же провожу семинары, работаю в основном с сельской молодежью и через социальные сети, где у меня многомиллионные охваты.

- Вы являетесь мировым рекордсменом в самых разных силовых номерах. Чем планируете удивить соотечественников в обозримом будущем?

- Цели удивлять нет, сейчас занят социальными проектами и оказанием помощи аулам. Недавно прилетел из США, где удивлял публику и рассказал о силовой культуре нашей страны.

- В соцсетях Вы нередко публикуете видео, где, заходя в магазины инструментов, гнете молотки и другой инвентарь. Предупреждаете ли Вы заранее продавцов или администрацию магазинов о своих действиях?

- Конечно же, все номера в видео согласованы с продавцами, и к тому же это очень хорошая нативная реклама, представьте: видео со сковородой в супермаркете набрало более 12 миллионов просмотров. Для супермаркета это мощнейшая реклама. Или видео с открытием банки газировки, которое посмотрело более 70 миллионов пользователей, многие из них впервые услышали о Казахстане, а некоторые начали изучать нашу «силовую культуру». Благодаря моим видео, множество туристов посетили Казахстан. И все это через соцсети и видео.

- В последнее время у Вас в соцсетях много видео с отрыванием верхней части жестяных банок. Насколько это травматично для пальцев?

- Касаемо открывания банок, да, травматично. Бывают порезы пальцев, но это обосновано. Во-первых, финансово, во-вторых – креативностью. Например, мое видео опубликовали знаменитые на весь мир блогеры с аудиторией 150 миллионов пользователей, многие пробовали повторить – например, Эди Холл - самый сильный человек планеты. В общей сложности видео посмотрело более 700 миллионов пользователей на разных крупных мировых социальных платформах. Представьте, какой хороший пиар для страны, и нашей силовой культуры.

- Какой из Ваших рекордов был самым сложным?

- Думаю, самый сложный, это с разгибанием калиброванных подков с нагрузкой в 1200 кг. За 36 секунд я разогнул 4 подковы (толщиной 1 см и шириной пятки 25 мм). На данный момент у нас в Казахстане никто не разогнет даже одну такую (не говоря уже о скорости). В мире такие подковы разгибают единицы, и без учета времени.

- Ваши планы по дальнейшему продвижению изометрии среди населения?

- Сейчас работаю над «Арр» для приложения и выходом на мировые рынки, в частности, США. Хочу, чтобы мое приложение и программы пробовались в Америке. Продвижение силовой культуры - это мой путь, буду и дальше работать с детьми и рассказывать о наших силовых традициях и батырах. И подключать соцсети для распространения на мировых площадках.

- Спасибо за беседу!

Сергей Цырульников – мировой рекордсмен из Казахстана. Основатель изометрического направления в стране. К настоящему моменту является обладателем рекордов Гиннесса по различным силовым номерам.

Известен своими рекордами и необычными силовыми номерами. К настоящему моменту Сергей побил рекорды по удержанию четырех лошадей, двух джипов и даже двух легкомоторных самолетов. В 2018 году силач протащил тепловоз с цистерной несколько метров – данный рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Казахстана.

Один из последних рекордов Цырульников поставил относительно недавно – в 2021 году, когда разогнул четыре подковы всего за 37 секунд. Предыдущий рекорд был установлен спортсменом из Литвы – он равнялся 2 согнутым подковам за минуту. Рекорд спортсмена был зафиксирован, и официально утвержден офицером регистрации книги рекордов Гиннесса в Казахстане.

Фирменным знаком казахстанского палуана стали узлы и сердечки из 200-миллиметровых гвоздей – такие сувениры силач дарит как простым прохожим, так и участникам различных силовых фестивалей.

Именно такие узлы были подарены Цырульниковым первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину несколько лет назад.

Фото:instagram.com/sergei030485