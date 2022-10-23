Герои Республики: Хирург Жангирхан Оразбаков выполняет до 500 операций в год

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Жангирхан Оразбаков - один из опытнейших хирургов Туркестанской области. Специалист, хранящий верность клятве Гиппократа, спас от смерти множество людей и заслужил большую благодарность общественности. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Жангирхан Бимаханулы за 32 года работы провел более 10 тысяч операций. Ежегодно он проводит до 400-500 операций, помогает людям вернуться к привычной жизни. Его хирургическое мастерство высоко оценивается в профессиональном сообществе. Поэтому, довольно часто к нему обращаются за помощью специалисты из других районов, даже из других областей приезжают, чтобы проконсультироваться. Конечно, Ж.Оразбаков всегда отзывается на такие просьбы.

«Работа хирурга очень трудная. Это очень большая ответственность. Приходится много думать перед операцией, после операции тоже много забот и беспокойства. По сравнению с другими специальностями, где врачи дают пациенту лекарство, делают уколы и на этом их работа заканчивается, в хирургии гораздо больше нагрузки», – говорит специалист.

В хирургическом отделении городской больницы Кентау есть две лапароскопические стойки. Одна для общей хирургии, другая для гинекологических операций. В отделении есть также аппараты для извлечения желчных камней и другое современное оборудование. В настоящее время в больнице все хирургические, гинекологические, урологические операции проводятся эндовидеохирургическим способом. За последние годы в перечень добавилось около 30 новых видов операций. Главная особенность в том, что операции малотравматичные, поэтому пациенты быстро выздоравливают.

«В последнее время в больницу поступает все больше пациентов с желчнокаменной болезнью, аппендицитом, паховой и другими грыжами. Главная причина этого в неправильном питании и в том, что в продуктах много химии. Есть еще и другие причины. Поэтому, каждый из нас должен стараться вести здоровый и трезвый образ жизни. Нужно уделять внимание своему здоровью, своевременно обращаться к врачу, и тогда можно предотвратить заболевание», - говорит врач.

Жангирхан Бимаханулы в 2001 году первым внедрил в области лапароскопическую хирургию. В 2013 году он освоил новый способ перевязки культи при лапароскопической аппендэктомии, и получил авторское свидетельство №80989 в Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК. В июне 2020 года получил звание магистра экономики и бизнеса в сфере здравоохранения.

Сегодня хирург продолжает совершенствовать квалификацию. Ездит в Москву, Санкт-Петербург, обменивается опытом с ведущими специалистами. Постоянно делится своими знаниями, опытом с коллегами.

«Операции нельзя делить на легкие и трудные. Все операции трудные. Однажды, когда я шел на операцию по поводу аппендицита и родители ребенка-пациента спросили: сколько часов будет длиться операция.

«Это же просто аппендицит. За 15 минут сделаю», – ответил я и вошел в операционную. Но, получилось не так, как я думал. Эта операция оказалась сложной и затянулась на полтора часа. А однажды операция у роженицы продолжалась 8 часов. Мы работали без перерыва. Все окончилось хорошо», – рассказывает Ж.Оразбаков.

В народе говорят, что руки хирурга должны быть нежными, как у женщины, глаза – зоркими, как у беркута, а сердце – храбрым, как у льва. А Жангирхан Бимаханулы считает, что хирург должен также уметь разговаривать с людьми. Потому, что каждый врач должен находить общий язык с людьми, все им объяснять.

«Работа хирургического отделения – зеркало больницы. Больница, где хорошо работает хирургия, имеет высокие показатели. В своей работе мы берем пример с М.Ерназарова, К.Султанкулова – наших старших коллег, которые внесли большой вклад в развитие медицины города Кентау. Мои коллеги в отделении хорошо знают свое дело. Я высоко оцениваю их работу. Все они стараются улучшить качество медицинских услуг, это очень добросовестные медики», – говорит хирург.

Жангирхан Бимаханулы является «Почетным гражданином» Кентау, ему присвоено звание «Лучшего хирурга Туркестанской области». Он обладатель нагрудных знаков «В.М.Бехтерев», «За заслуги перед Туркестанской областью», «Год Ясауи» от ЮНЕСКО, «Қолдаушы» от общества инвалидов, «Отличник здравохранения» от Министерства здравоохранения. Ж.Оразбаков является членом Ассоциации эндовидеохирургов Казахстана, автором около 40 научных статей.

Супруга Ж.Оразбакова – Улдай, тоже врач, детский эндокринолог. Работает в городской детской поликлинике. В семье двое сыновей и уже есть внуки.



