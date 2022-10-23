Герои Республики: Ержан Амирханов спас 48 человек из загоревшегося автобуса

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Когда в автобусе, следовавшем из Семея в Новосибирск, посреди ночи вспыхнул пожар, почти все пассажиры спали. Увидев огонь, Ержан Амирханов стал будить людей. Крепкий мужчина сумел наполовину открыть двери, и вывел пассажиров наружу. Так были спасены 48 человек, среди которых были и маленькие дети, и старики. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

«Пришлось ударить водителя»

Четыре года назад, в 19:50 часов 4 августа 2918 года, Ержан Амирханов выехал на автобусе из Семея в Новосибирск с целью приобретения автомашины. В 3:20 часов автобус приближался к городу Алейск. Почти все пассажиры спали. Вдруг в автобусе случилось возгорание, огонь начал распространяться по салону. Только один пассажир заметил это - семейчанин Ержан.

«Я спокойно спал, когда сиденье подо мной начало нагреваться. Открыв глаза, я увидел под сиденьем огонь. Сразу побежал к водителю и сообщил, что в автобусе пожар, попросил остановиться. Но он мне не поверил. Второй водитель крепко спал. Поскольку медлить было нельзя, пришлось водителя ударить. Только после этого он остановил автобус. Вернувшись на место, увидел, что огонь уже значительно распространился по салону. Я крикнул: «Горим!», но люди не просыпались. Оказалось, что в задней части салона большинство пассажиров уже надышались дымом. А некоторые, спросонья, просто не могли понять, что происходит. Водитель даже не открыл двери в салоне. Мне удалось, с помощью ударов ногами, открыть двери наполовину. В первую очередь, выбросил наружу детей, потому, что огонь все больше разгорался. Водитель воспользовался огнетушителем, но пламя не унималось», - говорит Ержан.

Пассажиры были разные, от трехмесячного ребенка до пенсионеров. Всего 48 человек, из них 12 детей. По словам Ержана, автобус оказался полностью охвачен огнем в течение всего четырех минут. Вывести пассажиров удалось за 1 минуту 45 секунд.

«Чтобы купить в России автомашину, я взял с собой 1 400 000 тенге. Но, пока я спасал людей, мои деньги сгорели, вместе с документами. На место происшествия в течение примерно 10 минут прибыли пожарные и потушили огонь. Все пассажиры были посажены в другой автобус и доставлены в Барнаул», – говорит Ержан Амирханов.

Автобус, в котором возник пожар, выехал с автостанции «Сулу». Позднее Ержан связался с руководством автостанции и сказал, что нельзя так небрежно относиться к человеческим жизням. Ему ответили, что автобус российский, со всеми претензиями нужно обращаться к владельцам транспорта.

После этого о подвиге Ержана Амирханова начали наперебой писать отечественные и российские СМИ. Ержан даже был приглашен в программу известного российского тележурналиста Андрея Малахова. Правда, наш герой, из скромности, отказался.

Ержан и его супруга воспитывают четверых детей. Старшему 18 лет, младшему 8. Ержан Амирханов работает тренером по греко-римской борьбе, возит своих воспитанников на соревнования.

Герою дали квартиру

В середине августа 2018 года аким Семея Ермак Салимов встретился с Ержаном Амирхановым. Поблагодарив героя мирного времени, аким выразил восхищение его храбростью. В ходе этой встречи местный предприниматель, директор ТОО «Гордорстрой» Бауыржан Кайрамбаев подарил Ержану миллион тенге. Летом 2019 года ему позвонили акционеры компании «Lancaster Group Kazakhstan» Берик Каниев и Юрий Пак, и пригласили в Алматы.

«Я добрался в Алматы 4 июля. Меня ожидала машина. Принявшие меня в отдельном кабинете Берик Каниев и Юрий Пак расспросили о том происшествии в автобусе и внимательно выслушали. Затем вошла сотрудница компании по имени Алуа и, вручив мне несколько документов, сказала, чтобы я выбрал себе квартиру. Я сразу даже не поверил, спросил: не шутят ли они. Берик и Юрий заверили, что они такими вещами не шутят, а это подарок мне за храбрость, за то, что спас пять десятков человек. Не могу передать, как я был обрадован. Очень благодарен этим щедрым людям!», – говорит Ержан.

Таким образом, четырехкомнатная квартира в Семее, выбранная самим Ержаном, стала принадлежать семье Амирхановых. Ранее Ержан с семьей жил на съемной квартире. Кроме того, предприниматели сделали подарки семье Ержана, а его воспитанникам подарили спортивный инвентарь. В том же году Ержан стал победителем проекта «100 новых лиц Казахстана».

Чтобы не тонули дети

Летом 2022 года Ержан Амирханов на собственные средства обустроил пляж в Семее. До этого в городе не было ни одного оборудованного пляжа.

«В прошлом году, узнав о том, что в Иртыше утонули подростки, я задумался о причинах этого происшествия. К сожалению, люди, в том числе и дети, купаются в неустановленных местах, были несчастные случаи. И это происходит потому, что нет официально установленных и оборудованных пляжей. По этой причине я решил обустроить пляж», – сказал Ержан.

Ержан направил письмо на имя министра по чрезвычайным ситуациям. В скором времени представители министерства сообщили, что готовы помочь.

«Они обеспечили нас необходимой техникой. Расходы на ГСМ и другие я взял на себя. Вообще-то, немалые деньги для простого тренера. Пришлось продать машину и взять кредит. Площадь пляжа составляет два гектара. На объекте дежурят спасатели и медицинские работники. Жители посещают пляж бесплатно, купаются. Этим летом сюда приходило до тысячи человек ежедневно. Работы еще много. По проекту, здесь будут волейбольная и футбольная площадки. Будем ежегодно проводить здесь турниры. Нужно провести работу по укреплению берега. Хотелось бы, чтобы акимат Семея помог техникой и ГСМ», – говорит Ержан Амирханов.



