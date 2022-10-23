Герои Республики: Энтузиасты в Шымкенте собирают электромобили, не имеющие аналогов в СНГ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Группа энтузиастов из Шымкента наладила сборку электромобилей. Молодые ребята создали свое предприятие и переоборудуют обычные машины в электрические. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

В Шымкенте живут последователи Илона Маска. Нурсултан, Абылай, Даурен открыли небольшое предприятие и изготавливают электромобили из старых авто. К примеру, они заменили мотор автомобиля марки Ford 1974 года, установив на его место электрический двигатель. Большинство необходимых для переделки автоустройств местные ремесленники изготавливают сами. Из-за рубежа они заказывают только те, которые в Казахстане не получилось найти. В результате системной работы команды, состоящей из десятка инженеров, старый автомобиль превращается в современное транспортное средство. Готовое авто при повороте ключа запускается без звука, и таких проблем, как проверка масла в коробке для владельца машины попросту не существует.

«Сейчас самые дешевые электромобили стоят 35 000 долларов. Это, конечно, не каждому по карману. У нас зародилась мысль заняться конвертацией. К примеру, пять-шесть лет назад в стране стала востребованной услуга по установке газового оборудования в автомобилях. Мы задались вопросом: почему бы не сделать электромобиль. Сегодня мы воплощаем эту идею в реальность. В дополнение к этому, мы вручную конструируем зарядное устройство. В ближайшее время начнем устанавливать его на внутригородских постах», - рассказывает руководитель проекта Нурсултан Сейсембаев.

В офисе предприятия «Beren motors» находятся семь автомобилей, которые стали электромобилями: Volkswagen Golf 3 1993 года выпуска, Rolls-Royce 1991 года выпуска, Retro Ford 1974 года выпуска и BMW X1 2013 года выпуска и Sport car BMW Z3. Для питания можно использовать домашнюю розетку мощностью 220 Вт. Некоторые системы активируются с помощью отпечатков пальцев. Таким способом, можно открыть и двери. Все это было сделано инженерами компании.

«Каждый год мы выбирали подержанные автомобили и устанавливали на них электродвигатели. Многие сейчас нам предлагают за наши авто хорошую цену. Я считаю, что это успех команды за год. Ребята у нас очень образованные. Имеют большой опыт и трудятся иногда круглые сутки. Поэтому я благодарен членам команды за каждое наше достижение», - отмечает Нурсултан.

На предприятии постоянно работают около 30 человек. Большая часть из них - инженеры. Некоторые заинтересовались проектом и даже подали заказ.

«У нас есть специальный заказ, который мы получили из Сенегала. Разрабатываем прототип автомобиля Range Rover. Это тоже электромобиль. После готовности отправим его за границу. Ну, а Rolls-Royce мы планируем выставить на аукционе в Таиланде»,- делится Нурсултан.

По его словам, изготовленные электромобили очень быстро набирают обороты при езде и в кабине не слышно лишнего шума. С теми, кто хочет переделать свой автомобиль на электрический, инженеры готовы делиться опытом. Стоимость такой переделки составит около 4,5 млн тенге.

«Мы используем устройство контройлер для наших электромобилей и производим его у себя. В ближайшее время планируем выпускать собственные двигатели», - сказал Нурсултан.

У Нурсултана, Абылая и Данияра, получивших образование в Англии, есть и другие виды бизнеса. Однако, как они сами признаются, основная цель - популяризация казахстанских электромобилей в мире.

«За электромобилями будущее. А наша мечта - ускорить его приход», - говорят они.



