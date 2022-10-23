Герои Республики: Дмитрий Ромащенко всегда хотел стать учителем казахского языка

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Интерес к казахскому языку с начальных классов сыграл в жизни Дмитрия Ромащенко большую, если не главную роль. О том, с какими трудностями сталкивался при изучении языка, об осознанном выборе и пути педагога рассказал учитель казахского языка и литературы костанайской гимназии им. М.Горького Дмитрий Ромащенко. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Родился Дмитрий Ромащенко в 1993 году в Федоровском районе Костанайской области, в преимущественно русскоговорящем поселке Федоровка. Именно здесь началась история дружбы маленького Дмитрия с казахским языком.

«Я всегда хотел быть учителем казахского языка и литературы. Но, то ли от неосведомленности, то ли тогда на ЕНТ мы не могли четвертым предметом сдавать казахский язык и литературу, мне пришлось сдавать английский. Поэтому и пришлось поступить на английскую филологию. Однако я не оставил свою идею с казахским языком и на втором семестре первого курса перевелся на казахскую филологию в казахскую группу», - рассказывает Д.Ромащенко.

Проявлять интерес к языкам, в особенности к казахскому, Дмитрий начал уже в начальных классах. И то, что давали в школе, ему было недостаточно. В свободное время он занимался изучением языка самостоятельно.

«Конечно, на тот момент ребенком вряд ли осознавал, что это моя жизненная цель. Я видел, что вот, к примеру, английский и казахский у меня получаются. А вот математика – ну, не очень. Причем казахский я сразу полюбил. Спасибо моим учителям. Они умели мотивировать. В старших классах я начал уже участвовать в конкурсах, олимпиадах. Выиграл районный конкурс, получил приз. Что нужно было простому сельскому мальчику? Ну, получил настольную лампу в подарок, тысячу тенге в конверте - здорово! Но это очень мотивировало», - говорит Д.Ромащенко.

Мотивированный школьник решил продолжить свое увлечение и начал принимать участие в более крупных и серьезных конкурсах.

«У нас есть конкурс «Тiл шамшырақтары», где были большие денежные вознаграждения за призовые места. И я без какой-либо подготовки в первый раз поехал участвовать. Это был хороший опыт. Тогда у меня появилась цель подготовиться в следующий раз основательно и выиграть. Но, чтобы получить призовое место в области, нужна была какая-то фишка. И я решил на конкурс со стихом ехать. Как сейчас помню: сижу в сарае, перебираю картошку и начинаю сочинять стихотворение. На казахском. Потом в школе подошел к учителю, она меня подправила, и я с этим стихом и поехал на областной конкурс. И занял третье место. Это был 2010 год. Приз в 27 тысяч тенге для меня казался тогда высшей наградой. Я тогда на эти деньги купил себе телефон. (смеется). Потом в 10-11 классах были олимпиады по казахском языку. Одна, другая. И тогда всерьез задумался о том, чтобы пойти по этому пути и стать учителем казахского языка и литературы», - отмечает Д.Ромащенко.

Большую помощь в изучении языка оказали родители Дмитрия. Особенно, мама.

«Я учился по обычной школьной программе, как другие ученики. И не просил учителей дополнительно заниматься, просто дома занимался. Занимался потому, что был интерес. Здесь хочется сказать спасибо маме, которая никогда не отказывала мне в литературе на казахском. У меня был такой маленький, уже весьма потрепанный словарь казахско-русский. Потрепанный, потому что он был уже настольной книгой. Что я делал? Брал любой текст и каждое слово переводил. Запоминал. Потом я уже начал понимать, где какие окончания использовать, как правильно использовать слова и словосочетания. Как-то само мне все это дошло. С личной практикой», - говорит Дмитрий.

Дмитрий Сергеевич вспоминает время, когда было тяжело учиться ему - не носителю языка. Но и тогда не стал предавать свою мечту «стать учителем».

«Когда я на первом курсе с русского отделения перевелся на казахское, честно говоря, было очень сложно. Чуть ли не до нервного срыва. Мало того, что тебе язык нужно изучать, еще и другие предметы, все преподавались на казахском языке - социология, экономическая теория. Ты вроде понимаешь, но сказать не можешь. Читаешь, понимаешь, а воспроизвести и запомнить - сложно. Я очень хотел бы, чтобы у нас для русскоязычных открыли отделение для учителей казахского языка, - делится Дмитрий Ромащенко. - Бросить желания, конечно, не было. Но со временем пришло понимание того, что не стоит гоняться за оценками. Я просто принял сей факт и потихоньку начал углубляться в язык, в казахскую литературу».

На последнем курсе Дмитрий Ромащенко проходил практику в своей родной федоровской школе. Там же, по завершении обучения, остался работать. Здесь был получен большой и бесценный опыт. Но надо было двигаться дальше. Это и сделал Дмитрий Ромащенко, переехав в Костанай, поступив на магистратуру и устроившись учителем казахского языка и литературы в одну из сильнейших школ областного центра. С недавних пор он назначен заместителем директора школы по учебной работе.

Преподавание, как отмечает сам Дмитрий Сергеевич, не мешает заниматься ему творчеством. И оно тоже связано в изучением казахского. Через социальные сети посредством коротких обучающих видео в ТикТоке Дмитрий популяризирует изучение государственного языка.

«Предыстория такая: у нас в Костанае в Доме дружбы есть курсы бесплатные - «Ситуативный казахский язык». Их я веду для всех желающих. И было время, когда в самом начале был недобор учеников. И я решил записать объявление о наборе в группу, сняв видео в ТикТоке. Просмотры видео были хорошие. И я подумал: а почему бы нет? Почему бы не записать обучающие видео? Идей ведь много. С этого все и началось, - вспоминает Дмитрий Ромащенко.- Для меня через эту площадку важно популяризировать изучение казахского языка. Я, в первую очередь, учитель. И благодаря этой площадке я делюсь своими знаниями, которые, уверен, многим полезны. Даже если ребенок или взрослый, просмотрев видео, запомнит два-три слова на казахском языке – для меня уже достижение. Да и Президент неоднократно говорил о том, что поддерживает развитие ТикТок площадки».

Педагог не скрывает и наличие проблем в системе обучения языку. И говорит о них открыто.

«Проблема - в низкой мотивации к изучению языка. И это, в первую очередь, идет от семьи. Именно родители должны демонстрировать значимость казахского языка. В моей семье, к примеру, указывали на значимость. Хотя мы полностью русскоязычные, родители - украинцы. Но в семье у нас всегда было понимание, что, если ты живешь в Казахстане, нужно уважать и изучать язык родной страны. Я поэтому детям говорю, что язык родной страны знать - обязанность и приоритет. Что касается программы школьной, то она - весьма нелегкая. Поэтому, чтобы заинтересовать и разгрузить детей, мы часто проводим уроки говорения, то есть в диалогах практикуем язык. Детям нравится, и они так лучше запоминают», - делится Дмитрий Сергеевич.

В планах у Дмитрия Ромащенко – масштабироваться в творческом плане. К примеру, в ближайшее время планируется запуск масштабного курса по изучению казахского языка. Но пока это все на стадии разработки.

«Да, курс не будет бесплатным. Но это будут те онлайн-курсы, благодаря которым любой сможет легко и просто начать говорить на казахском. А главное - понимать. Хочется акцентировать внимание на элементарных вещах. Многим людям не нужно знать всю теорию, грамматику, важно начать заговорить. Именно на это и будет нацелен курс. А когда у человека уже будут базовые знания, ему не составит труда, да и интерес уже будет больше - изучить глубже казахский язык», - заключил он.



