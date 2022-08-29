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    Германия заполняет газохранилища с опережением плана

    29 Августа 2022 03:00

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Газохранилища ФРГ заполняются быстрее, чем планировалось, заявил министр экономики Хабек. Достигнут порог в 82 процента. Уже в начале сентября ФРГ может выполнить намеченную на октябрь цель в 85 процентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Несмотря на значительное сокращение объемов газовых поставок из России, уже в начале сентября Германия может достичь октябрьской цели по пополнению запасов природного газа на уровне 85 процентов. В воскресенье, 28 августа, представитель министерства экономики ФРГ подтвердила соответствующее сообщение издания Der Spiegel, сославшегося на внутренний документ этого ведомства.

    25 августа газохранилища были заполнены на 81,78 процента, на следующий день ожидался прирост до 82,2 процента, пишет dpa со ссылкой на данные европейских операторов газохранилищ.

    «Газохранилища пополняются быстрее, чем было предусмотрено», - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью Der Spiegel. По его словам, эти запасы можно будет использовать для поставок газа промышленности и домохозяйствам.

    К 1 октября необходимо заполнить хранилища на 85 процентов

    Соответствующая директива ЕС предусматривает необходимость заполнить газохранилища в Германии к 1 октября не менее чем на 85 процентов, к 1 ноября - не менее чем на 95 процентов. В середине августа этот показатель превышал 75 процентов.

    Хранилища компенсируют колебания в потреблении газа и представляют собой своего рода буфер на газовом рынке. Уровень их заполнения сообщается с некоторой задержкой. По данным Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES, ускорить заполнение хранилищ удалось за счет снижения потребления газа летом и увеличения объемов импорта из северо-западной Европы.

    В рамках борьбы с энергетическим кризисом, Европейский Союз не только заполняет газохранилища. 9 августа вступил в силу чрезвычайный план по сокращению потребления природного газа. Он предусматривает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15 процентов с начала августа до марта 2023 года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период.

    Фото: dw.com
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