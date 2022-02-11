Германия является для Казахстана ключевым стратегическим партнером в Европейском союзе - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Германия является для Казахстана ключевым стратегическим партнером в Европейском союзе. Об этом на брифинге по итогам казахстанско-германских политических консультаций заявил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в ходе казахстанско-германских межмидовских консультаций мы провели весьма содержательную беседу о важных аспектах двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Весьма символично, что консультации прошли на фоне знаменательной даты – ведь сегодня Казахстан и Германия отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Более того, делегация из Германии наносит в Казахстан свой первый политический визит с момента формирования в Берлине нового коалиционного правительства в декабре прошлого года. Мы рады приветствовать здесь всех членов делегации ФРГ во главе с уполномоченным МИД ФРГ по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиасом Люттенбергом», - обратился заместитель министра иностранных дел РК.

Роман Василенко отметил, что Германия является для Казахстана ключевым стратегическим партнером в Европейском союзе. При этом, ФРГ одной из первых признала независимость Казахстана и установила с нашей республикой дипломатические отношения.

«На протяжении всех 30 лет плотных двусторонних контактов наше сотрудничество развивалось поступательно и достигло высокого уровня. Хороший импульс интенсификации взаимодействия в последнее время был придан двумя визитами Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию. Уверен, что дальнейшему укреплению дружеских и конструктивных отношений будет служить и схожесть позиций нашей страны и Германии по ряду международных вопросов, в том числе по линии многосторонних структур», - отметил заместитель министра иностранных дел РК .

Как подчеркнул Роман Василенко, в рамках консультаций была предметно обсуждена повестка демократических реформ в Казахстане, которые отражают непрерывную приверженность Главы государства и Правительства РК обеспечению прав и свобод человека и построению демократического общества.

«Немецкая сторона была ознакомлена с ходом реализации последовательных инициатив в этой сфере, в том числе в контексте укрепления гражданского общества, обеспечения верховенства закона и улучшения социально-экономического благосостояния граждан после трагических январских событий. От имени руководства МИД РК хотел бы выразить особую благодарность Германии за поддержку казахстанской заявки на членство нашей страны в Совете по правам человека ООН на период 2022-2024 годы. Наше успешное избрание членом данного Совета является признанием усилий наших правозащитников и государства в сфере защиты прав человека», - добавил Роман Василенко.