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    Германия выделит 65 млрд евро для сдерживания резкого роста цен на энергоносители

    5 Сентября 2022, 11:01

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Германия объявила о пакете мер в размере 65 млрд евро, чтобы ослабить угрозу роста цен на энергоносители, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Пакет, намного больший, чем два предыдущих, будет включать единовременные выплаты наиболее уязвимым слоям населения и налоговые льготы для энергоемких предприятий.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия переживет зиму, добавив, что Россия «больше не является надежным энергетическим партнером».

    Правительство ФРГ произведет единовременные выплаты пенсионерам, людям, получающим пособия и студентам. Кроме того, будут установлены ограничения на счета за электроэнергию.

    Около 9 тыс. энергоемких предприятий получат налоговые льготы на сумму 1,7 млрд евро.

    Согласно последнему пакету, общая сумма, потраченная на преодоление энергетического кризиса, составляет почти 100 млрд евро, что сопоставимо с примерно 300 млрд евро, потраченными на поддержание экономики Германии на плаву во время пандемии коронавируса.

    В Германии уже отмечаются небольшие признаки недовольства населения. Так, несколько сотен протестующих собрались в Любмине на северо-востоке Германии, на терминале газопровода «Северный поток» из России с призывом ввести в эксплуатацию новый трубопровод «Северного потока-2», который был заблокирован правительством Германии.

    Фото: www.bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Энергетика Экономика Германия Мировые новости
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