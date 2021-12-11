Германия вводит обязательную вакцинацию для медработников

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Германия ужесточает подход к вакцинации. В пятницу немецкий парламент принял закон, согласно которому к середине марта все работники больниц, врачебных кабинетов и домов престарелых должны будут либо сделать прививку, либо переболеть коронавирусом. Кроме того, документ разрешает вакцинировать людей стоматологам и ветеринарам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Нельзя терять время. У федерального правительства много планов, но цель номер один, наша главная цель, — защитить население во время санитарного кризиса», — заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Тем временем Чехия, — также начиная с марта, — сделала вакцинацию обязательной для пожилых людей старше 60-ти лет. Кроме того, прививку должны будут сделать медработники, полицейские, пожарные, спасатели и военные. Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в стране — один из самых высоких в Европе.

А Словакия стимулирует вакцинироваться материально: так в четверг правительство пообещало заплатить привившимся жителям страны старше 60-ти лет по 300 евро. На сегодня вакцинированы лишь 46,5% словаков.

Между тем Дания вновь вводит коронавирусные ограничения. Школы переходят на обучение онлайн, ночные клубы закрываются, а бары и рестораны отныне будут работать только до полуночи. В стране зарегистрировали уже около 400 случаев заболевания, вызванного «омикроном».