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    Германия вводит обязательную вакцинацию для медработников

    11 Декабря 2021, 19:00

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Германия ужесточает подход к вакцинации. В пятницу немецкий парламент принял закон, согласно которому к середине марта все работники больниц, врачебных кабинетов и домов престарелых должны будут либо сделать прививку, либо переболеть коронавирусом. Кроме того, документ разрешает вакцинировать людей стоматологам и ветеринарам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    «Нельзя терять время. У федерального правительства много планов, но цель номер один, наша главная цель, — защитить население во время санитарного кризиса», — заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

    Тем временем Чехия, — также начиная с марта, — сделала вакцинацию обязательной для пожилых людей старше 60-ти лет. Кроме того, прививку должны будут сделать медработники, полицейские, пожарные, спасатели и военные. Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в стране — один из самых высоких в Европе.

    А Словакия стимулирует вакцинироваться материально: так в четверг правительство пообещало заплатить привившимся жителям страны старше 60-ти лет по 300 евро. На сегодня вакцинированы лишь 46,5% словаков.

    Между тем Дания вновь вводит коронавирусные ограничения. Школы переходят на обучение онлайн, ночные клубы закрываются, а бары и рестораны отныне будут работать только до полуночи. В стране зарегистрировали уже около 400 случаев заболевания, вызванного «омикроном».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Германия Коронавирус в мире Вакцинация Европа Мировые новости
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