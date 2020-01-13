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    Германия, Великобритания и Франция призвали Иран к полному выполнению ядерной сделки

    13 Января 2020, 16:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Лидеры Германии, Великобритании и Франции призвали Иран полностью соблюдать свои обязательства по ядерной сделке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на распространенное совместное заявление.

    В документе страны напомнили о своем сожалении и обеспокоенности после решения США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и возобновить санкции против Тегерана.

    Руководители трех стран подчеркнули, что, несмотря на все более сложные обстоятельства, они упорно работали над сохранением этого соглашения.

    «Все остающиеся в СВПД стороны - Китай, Франция, Германия, Россия, Великобритания и Иран вместе с Европейским союзом в качестве координатора подтвердили свою неизменную решимость сохранять СВПД», - отмечается в заявлении.

    Лидеры Великобритании, Германии и Франции подчеркнули важность возвращения Ирана к полному соблюдению своих обязательств в соответствии с соглашением.

    «Мы выразили нашу глубокую обеспокоенность в связи с действиями, предпринятыми Ираном в нарушение его обязательств с июля 2019 года. Эти действия должны быть отменены. Мы оставляем за собой право использовать все положения СВПД для его сохранения и решать в его рамках вопросы, связанные с выполнением Ираном своих обязательств по СВПД», - говорится в документе.

    В заявлении также отмечается, что участникам сделки необходимо «определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана».

    Отметим, в июле 2015 года Советом Безопасности ООН был единодушно одобрен СВПД, который является ключевым инструментом глобального режима нераспространения.

    СВПД был заключен между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций.

    В 2018 году из СВПД вышли США, восстановив санкции. В качестве ответных шагов Тегеран приступил к постепенному сокращению своих обязательств по соглашению.

    МИД Ирана недавно определился с очередным шагом отступления от обязательств по СВПД. Теперь иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части уровня и объемов обогащения урана.

    Фото: reuters

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз Ближний Восток
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