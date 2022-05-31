Германия упростит визовую процедуру для отдельных россиян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Германии дало согласие на ускоренную процедуру получения вида на жительство для членов политической оппозиции, активистов и представителей СМИ из России, ищущих защиты от политических преследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр внутренних дел Нэнси Фейзер сообщила, что «подвергающимся преследованиям и угрозам» русским, выступающим против военных действий в Украине, предложат защиту в ФРГ. Журналистам, критикующим политику Кремля, будет дана возможность свободно и независимо вести репортажи из Германии.

Обязательным условием для получения визы по политическим преследованиям в России является индивидуальная угроза, которую эмигранты должны доказать. Россияне, живущие в изгнании, также могут подать заявления в посольства Германии в третьих странах.

До настоящего времени граждане РФ получали ограниченную шенгенскую визу максимум на 90 дней.