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    Германия упростит визовую процедуру для отдельных россиян

    31 Мая 2022, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Германии дало согласие на ускоренную процедуру получения вида на жительство для членов политической оппозиции, активистов и представителей СМИ из России, ищущих защиты от политических преследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Министр внутренних дел Нэнси Фейзер сообщила, что «подвергающимся преследованиям и угрозам» русским, выступающим против военных действий в Украине, предложат защиту в ФРГ. Журналистам, критикующим политику Кремля, будет дана возможность свободно и независимо вести репортажи из Германии.

    Обязательным условием для получения визы по политическим преследованиям в России является индивидуальная угроза, которую эмигранты должны доказать. Россияне, живущие в изгнании, также могут подать заявления в посольства Германии в третьих странах.

    До настоящего времени граждане РФ получали ограниченную шенгенскую визу максимум на 90 дней.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Россия Украина Германия Мировые новости
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