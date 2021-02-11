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    Германия продлевает строгий локдаун

    11 Февраля 2021, 07:50

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Федеральное правительство Германии приняло решение продлить карантин в стране до 7 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.com.

    Вместе с тем предусмотрено, в частности, открытие с 1 марта парикмахерских — при условии соблюдения правил гигиены. Решение об открытии школ остается за федеральными землями. Режим строго локдауна в германии действует с 16 декабря.

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила о распространении мутаций коронавируса: «Существует большая неопределенность, связанная с новыми штаммами, на смену придут мутации, старый вирус исчезнет. Мы должны жить с новым вирусом и не можем пока прогнозировать его воздействие, число заражений может вновь расти в геометрической прогрессии, поэтому так необходимо обеспечить отслеживание и вести себя осторожно».

    Между тем эксперты ВОЗ опубликовали рекомендации по использованию вакцины британско-шведской компании AstraZeneca . Прививку можно делать лицам «18 лет и старше». Что касается детей и подростков до 18 лет, то пока нет достаточных данных о том, как препарат действует в этой возрастной группе. В заключении говорится о том, что в отношении новых разновидностей коронавируса предварительный анализ показал несколько меньшую эффективность данной вакцинцы.

    Главы Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото отметил: «Даже если есть возможное снижение степени защиты, которая предоставляет эта вакцина, особенно против болезни в тяжелой форме, нет причин, чтобы не рекомендовать ее использование даже в тех странах, где распространяются новые варианты».

    Но власти Испании не рекомендовали использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет. В результате Минздрав внес изменения в стратегию вакцинации. Ожидается, что данным препаратом будут привиты медики, сотрудники сил и органов правопорядка, пожарные, военнослужащие и преподаватели.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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