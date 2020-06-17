Германия призывает ЕС готовиться к срыву переговоров о свободной торговле с Великобританией

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правительство Германии призывает другие государства Европейского союза готовиться к выходу Великобритании из ЕС без соглашения с блоком. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ, подготовленный для стран ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Великобритания вышла из Европейского союза 31 января, и их отношения регулируются переходным соглашением, которое сохраняет прежние правила в силе, пока обсуждаются новые условия.

Премьер-министр Борис Джонсон, который подтвердил на прошлой неделе, что Великобритания не намерена продлевать этот переходный период после 2020 года, хочет быстро заключить соглашение о свободной торговле с ЕС.

В понедельник он предположил, что соглашение может быть достигнуто в июле. Но немецкий правительственный документ, датированный 15 июня, показывает, что переговоры займут больше времени.

«С сентября переговоры вступают в горячую фазу, - говорится в сообщении. - Великобритания обостряет угрозы в Брюсселе, хочет урегулировать как можно больше вопросов и надеется достичь успеха в последние минуты переговоров».

Министерство иностранных дел Германии убеждено, что переходный период не будет продлен после завершения этого года.

«Поэтому важно сохранить единство оставшихся 27 стран ЕС, продолжать настаивать на параллельном прогрессе во всех областях (общий пакет) и дать понять, что никакого соглашения любой ценой не будет», - отмечается в документе.

«Следовательно, теперь необходимо начать планирование действий на случай непредвиденных обстоятельств как на национальном, так и на европейском уровне, чтобы подготовиться к варианту «без соглашения» 2.0», - подчеркивается в документе.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС было достигнуто после сложных переговоров, которые грозили закончиться безрезультатно, но Берлин не считает, что ситуация столь же критическая, как годом ранее.

«Ситуация менее серьезная, чем в 2019 году, поскольку важные положения, например, для граждан, были определены в соглашении о выходе», - говорится в документе.

Поскольку переговорные позиции сторон далеки друг от друга и у них осталось мало времени для консультаций, есть опасения, что решение Лондона не продлевать переходный период может усугубить экономический ущерб, вызванный пандемией коронавируса.



