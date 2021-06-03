Германия помогает Казахстану достичь углеродной нейтральности - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по достижению страны углеродной нейтральности рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для выполнения глобальной цели Парижского соглашения по удержанию прироста глобальной температуры в декабре 2020 года на Саммите климатических амбиций Глава государства объявил, что Казахстан обязуется достичь углеродной нейтральности к 2060 году», - сказал Магзум Мирзагалиев на международном экологическом конгрессе ECOJER.

Учитывая, что экономика Казахстана является энергоемкой, по его словам, это важный шаг для нашей страны.

«Для достижения данной цели при поддержке Правительства Федеративной Республики Германия, мы ведем работу по разработке долгосрочной Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года, которая станет ориентиром в глубокой декарбонизации экономики к 2050 году и заложит основу для дальнейших действий по достижению нетто-нулевых выбросов к 2060 году», - заключил министр.

Ранее М. Мирзагалиев сообщил о повышении среднегодовой температуры в стране.