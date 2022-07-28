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    Германия планирует ввести налог на газ

    28 Июля 2022, 22:00

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Новый налог на газ в Германии может стоить домохозяйствам до 1000 евро в год. Об этом в четверг заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    «Домохозяйствам, использующим газ для отопления, следует ожидать повышение счетов на несколько сотен евро после введения в октябре сбора. Данные меры позволят компаниям заменить сокращающиеся поставки российского газа», - сообщил министр.

    По его словам, в ведомстве ожидают, что налог составит от 1,5 до 5 центов за киловатт-час.

    «Для семьи из четырех человек можно ожидать ежегодных дополнительных расходов в размере около 500 евро (507 долларов). Однако для тех, кто в среднем потребляет 20 тыс. киловатт-часов газа в год при ставке в 5 центов расходы вырастут на 1000 евро», - сказал Роберт Хабек.

    Как сообщил глава минэкономики, налог направлен на стабилизацию газового рынка.

    «Будут приняты меры поддержки для тех жителей Германии, которые рискуют впасть в бедность», - заявил министр, отметив, что введения такого налога является «неприятным, но необходимым шагом».

    Заявление немецкого министра прозвучало после того, как российский экспортер газа «Газпром» сократил пропускную способность трубопровода «Северный поток-1» до 20%.

    Сегодня потребители в Германии уже испытывают серьезное финансовое давление из-за резкого роста инфляции во всех секторах. Основной причиной ввода сбора является сокращение поставок газа из России и последовавший из-за этого резкий рост цен на импортный газ. Цель налога - распределение расходов между всеми потребителями газа для оплаты замены российского газа.

    По данным минэкономики, сбор, который вступит в силу 1 октября, позволит импортерам взять на себя 90% своих расходов. Так называемый «механизм корректировки нетто-цен» будет действовать до конца сентября 2024 года.

    Фото: picture alliance

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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