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    Германия отменит бесплатные тесты на коронавирус

    11 Августа 2021, 17:50

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Германия отменяет бесплатные тесты на коронавирус для своих граждан с 11 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    На этот шаг власти пошли, чтобы побудить людей пройти вакцинацию. Ограничение не коснется тех, кому прививка противопоказана. После вялого старта и наращивания темпов лишь с марта кампания вакцинации в Германии в последние недели замедлилась.

    А в Тюрингии, на востоке страны, где уровень вакцинации самый низкий по стране, всех привившихся угощают сосисками на гриле.

    Неуверенность в отношении вакцинации среди населения в Великобритании относительно низкая. Важный рубеж, при котором 75% взрослого населения получили две дозы препарата от коронавируса, власти называют большим шагом на пути возвращения к нормальной жизни.

    В свою очередь в Литве протестующие выразили свое отношение к поощрению вакцинации. Власти Вильнюса планируют ввести новые ограничения для сопротивляющихся. В частности, с середины сентября непривитые при заражении коронавирусом могут потерять право на бесплатное лечение.

    Между тем около 300 добровольцев-медиков направляются к морю и солнцу, но не для отдыха. По их словам, они едут на Мартинику и Гваделупу, чтобы поддержать дух национальной солидарности и помочь справиться с ростом числа случаев заражения. Французские заморские территории изо всех сил пытаются справиться с новой волной COVID-19.

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    Германия Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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