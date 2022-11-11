Германия открыта к конструктивному партнерству с Казахстаном в энергетическом секторе - Кристина Хаверкамп

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Немецкое энергетическое агентство «Дена» готово участвовать в дальнейшей реализации концепции энергоэффективности в рамках германо-казахстанского энергетического диалога. Об этом заявила управляющий директор агентства Кристина Хаверкамп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снижение энергоемкости во всех секторах, и связанное с этим снижение энергопотребления создадут условия для успешной трансформации энергетической системы в направлении климатической нейтральности. Германия хочет стать климатически нейтральной страной к 2045 году. Для этого существуют конкретные сценарии развития. Энергоэффективность является частью законодательства Германии по защите климата. В этом году ожидаем принятие нового закона об энергоэффективности.

Кроме того, готовится чрезвычайная программа по защите климата с конкретными мерами во всех секторах, которая должна вступить в силу в конце 2023 года. В краткосрочной перспективе потребление первичной энергии должно быть сокращено на 30% по сравнению с 2018 годом», - сказала на международном форуме энергосбережения управляющий директор немецкого энергетического агентства.

Она отметила, что их деятельность в Казахстане также связана с этой темой. Агентство «Дена» уже более двух лет совместно с казахстанскими институтами разрабатывает генеральный план по энергоэффективности на 2020-2023, 2023-2026 годы, который в Казахстане является частью концепции энергоэффективности.

«Надеюсь, что сегодняшняя конференция внесет свой вклад в реализацию конкретных мероприятий по энергоэффективности в Казахстане. Исходя из понимания глобальных климатических проблем и необходимости международного сотрудничества, немецкое энергетическое агентство «Дена» хотело бы принять участие в дальнейшей реализации концепции энергоэффективности в рамках германо-казахстанского энергетического диалога. Мы открыты к конструктивному партнерству в энергетическом секторе в интересах нашего общего устойчивого будущего», - добавила Кристина Хаверкамп.

В столице проходит Международный форум энергосбережения с участием экспертов отрасли и представителей международных организаций. В этом году будут запущены проекты при поддержке Европейского Союза и Правительства Германии, ориентированные на не менее энергоемкие сектора: зданий и транспорта.

Фото: gov.kz