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    Германия откроет все магазины и школы, а Бундеслига вернется 15 мая - СМИ

    6 Мая 2020, 15:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Федеральное правительство Германии намерено ослабить карантинные меры, но не исключает повторного их введения в случае резкого увеличения числа заражений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство DPA.

    Канцлер Ангела Меркель и главы правительств 16 земель проведут телефонную конференцию во второй половине дня в среду, и, как ожидается, договорятся о смягчении ограничений, введенных для предотвращения распространения вируса.

    Согласно проекту решения, федеральное правительство планирует сохранить запрет на проведение крупных публичных мероприятий, включая фестивали и спортивные соревнования, по крайней мере до конца августа.

    Берлин также поддерживает открытие магазинов по всей стране, независимо от их размера, на основе строгих правил гигиены и социального дистанцирования, в том числе обязательного 1,5-метрового расстояния между клиентами.

    Федеральное правительство предусматривает, что все школьники по всей стране поэтапно вернутся в классы к летним каникулам в соответствии со строгими инструкциями по обеспечению безопасности детей.

    Бундеслиге разрешат в середине мая возобновить матчи, которым будет предшествовать двухнедельный карантин и, возможно, тренировочный сбор. Предполагаемая дата начала игр, которые будут проходить без зрителей, - 15 или 21 мая, хотя точная дата остается открытой.

    Кроме этого, федеральное правительство хочет передать ответственность за дополнительное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, федеральным землям.

    Впрочем, в проекте отмечается, что если число заражений атипичной пневмонией Covid-19 в течение семидневного периода превысит 50 случаев на 100 тысяч жителей, то меры вновь будут ужесточены.

    Ангела Меркель 20 апреля заявила, что возврат к более жестким ограничениям будет «неизбежен», если число новых случаев снова будет экспоненциально расти.

    Во вторник глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вайлер заявил, что с «большой уверенностью» ожидает второй волны коронавируса. Его убеждение разделяют большинство экспертов, тогда как многие также ждут третьей волны.

    «Это пандемия. И при пандемии этот вирус будет вызывать заболевание до тех пор, пока 60-70% населения не будут инфицированы», - сказал Вайлер журналистам в Берлине.

    Общее число заражений коронавирусной инфекцией в Германии во вторник составило более 164 тысяч. По меньшей мере 6808 человек умерли после инфицирования вирусом.

    Лотар Вайлер сказал, что число новых случаев, о которых сообщается ежедневно, снизилось в последние дни, упав в диапазоне от 700 до 1600. «Это очень хорошие новости», - отметил он. Тем не менее количество смертей, о которых сообщается каждый день, остается высоким - от 40 до 200.

    Германия добилась успехов в борьбе с вирусом после введения общенациональных ограничений в середине марта. С тех пор федеральные земли в разной степени смягчили меры.

    Правительства федеральных земель должны будут решать, когда и как ослабить ограничения в следующих сферах: образование вне школьного сектора; рестораны, бары, клубы и отели; косметические студии, массажные салоны и тату-студии; театры, оперные театры и концертные залы; все общественные и частные крытые спортивные сооружения, включая бассейны, спортивные залы и аналогичные объекты.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Германия
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