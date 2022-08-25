Германия одобрила меры по энергосбережению на зиму

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Правительство Германии одобрило комплекс мер по энергосбережению на зиму, которые ограничат использование освещения и отопления в общественных зданиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Власти намерены сократить потребление газа на 2% с помощью новых правил. Начиная с сентября, общественные здания, за исключением больниц, должны отапливаться максимум до 19 градусов по Цельсию. При этом отопление может быть полностью отключено в подъездах, коридорах и фойе.

Общественные памятники и здания также не будут освещаться по эстетическим соображениям, а предприятиям может быть запрещено освещать свои магазины в ночное время.

Отопление частного плавательного бассейна также может быть запрещено. Страна отдаст приоритет угольным и нефтяным грузам перед пассажирскими перевозками по железным дорогам.

Германия также планирует провести рекламные кампании, чтобы рассказать местным жителям, как они могут сократить потребление электричества.

А на фоне опасений по поводу зимнего дефицита электроэнергии страна строит два терминала сжиженного природного газа на побережье Северного моря.

Министр экономики Германии заявил, что правила могут сэкономить частным домохозяйствам, компаниям и государственному сектору около 10,8 млрд евро в течение двух лет.

До украинского конфликта, Германия получала 55% своего газа из России, сейчас сократила до 35% и планирует прекратить импорт полностью.

Тем не менее, ФРГ остается огромным рынком для Москвы, которая заплатила в марте и апреле почти 9 млрд евро за российскую нефть и газ.

Большинство государств - членов Европейского союза обязались добровольно сократить потребление газа на 15% этой зимой.

Испания уже ввела правила, ограничивающие использование кондиционеров и отопления в общественных и крупных коммерческих зданиях.

В Швейцарии возможно будет введен в действие план по отключению отопления в общественных зданиях.

Фото: bbc.com



