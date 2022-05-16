Германия намерена отказаться от импорта нефти из РФ - Bloomberg

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правительство Германии, по данным агентства Bloomberg, намерено отказаться от поставок российской нефти до конца текущего года, даже если Европейский Союз не согласует введение нефтяного эмбарго, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Такую информацию приводит Bloomberg , ссылаясь на источники в немецком кабмине.

Отмечается, что правительство ФРГ сможет решить вопрос с поставками нефти из альтернативных источников в течение шести-семи месяцев.

По данным западных журналистов, ФРГ уже сократило импорт нефти из России с 35 до 12 процентов в общем объеме ввоза энергоресурсов с момента начала событий в Украине.

Также отмечается, что власти Германии активизировали переговоры со странами, которые могут выступать в качестве альтернативных поставщиков энергоносителей.

Собеседники Bloomberg заверили, что немецкий кабмин уверен в способности ФРГ за 6-7 месяцев урегулировать логистические вопросы, которые связаны с этой проблемой.

Уточняется, что ограничительные меры и энергетическая безопасность станут центральными темами на встречах Федерального канцлера Германии Олафа Шольца с главой правительства Нидерландов Марком Рютте и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Bloomberg отмечает, что среди вызовов, стоящих перед немецкими властями, значится обеспечение достаточным объёмом нефти расположенного в восточной части страны нефтеперерабатывающего завода «PCK Schwedt» в г.Шведте. По информации агентства, власти ФРГ планируют решить эту проблему путём обеспечения завода топливом через немецкий порт на Балтике.

Сегодня министры иностранных дел Европейского Союза проводят встречу в Брюсселе, где среди других вопросов обсуждается следующий пакет санкций против России.