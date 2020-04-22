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    Германия начинает испытания вакцины против коронавируса на людях

    22 Апреля 2020, 16:30

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса COVID-19, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Стоит отметить, что на сегодняшний день это четвертая вакцина подобного рода в мире, получившая одобрение для проведения клинических испытаний.

    На начальной стадии для испытания будут привлечены 200 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Сообщается, что они будут получать различные дозы препарата. Для второй фазы испытания будут привлечены добровольцы с повышенным риском к заболеванию.

    Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц BioNTech.

    «Мы рады, что завершили доклинические исследования в Германии и вскоре начнем первые испытания на людях. Скорость, с которой мы смогли перейти от начала программы к началу испытаний, говорит о высоком уровне вовлеченности всех участников этого важного процесса», - заявил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Сахин.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Германия
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