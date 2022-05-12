Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Германия инвестировала в экономику Казахстана около $5,5 млрд

    12 Мая 2022, 15:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 17 лет объем прямых инвестиций Германии в экономику Казахстана превысил 5 млрд долларов США. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2005 года объем прямых инвестиций Германии в нашу экономику составил порядка 5,5 млрд долларов США. Большая часть из них направлена в обрабатывающую промышленность», – сообщил Роман Скляр в ходе казахстанско-германского бизнес-форума в Нур-Султане.

    По словам вице-премьера, в условиях ограничений, вызванных пандемией, Казахстану и Германии удалось не только сохранить тенденцию развития двустороннего экономического сотрудничества, но и продолжить продвигать конкретные проекты и предложения, используя онлайн-формат.

    Вице-премьер подчеркнул, что на сегодня ФРГ является одним из важнейших партнеров Казахстана. По его словам, между двумя странами действует ряд межправительственных соглашений, направленных на углубление торгово-экономического сотрудничества, поощрение и взаимную защиту инвестиций.

    «Сотрудничество наших стран продолжает успешно развиваться, это демонстрирует динамика взаимоотношений, получившая новый импульс после двух визитов Главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева в Германию в 2019 и 2020 годах. Создана правительственная рабочая группа, призванная решать вопросы и проблемы, возникающие при реализации совместных инвестиционных проектов», – добавил Роман Скляр.

    Также, по его словам, для обсуждения текущих вопросов сотрудничества с германскими компаниями на ежемесячной основе проводятся встречи, в том числе и в онлайн-формате.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инвестпроекты Экономика Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге