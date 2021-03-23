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    Германия и Австрия продлили карантин

    23 Марта 2021, 08:58

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Германия продлевает ограничительные меры до 18 апреля. Об этом федеральное руководство и власти 16 земель договорились в понедельник. Врачи зарегистрировали в этот же день 16 тысяч новых диагнозов. В масштабах всей страны уровень заболеваемости превысил сто случаев на каждые 100 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Однако постоянные продления карантина вызывают всё больше недовольства. В Берлине на манифестацию вышли работники туристической и гостиничной отрасли. Они требуют от властей большей гибкости. Так, накануне немецкие власти исключили испанские Балеарские острова из списка опасных регионов, и туда немедленно устремились немцы — многие из которых прямо заявляли, что готовы были провести отпуск в родной стране, но выхода им не оставили.

    В свою очередь Еврокомиссия призвала Мадрид не раскручивать гайки обратно слишком уж сильно и тщательно контролировать поток прибывающих туристов: разные регионы Испании сейчас с большой охотой принимают гостей из тех стран Европы, где бары до сих пор закрыты.

    Так, в Австрии объявили о том, что отменяют обещанное ослабление мер. Они продлятся ещё минимум до западной Пасхи — первых выходных апреля. После этого Вена обещает дать каждому региону право самостоятельно принимать карантинные решения.

    Себастьян Курц, канцлер Австрии:

    «В апреле, мае и июне мы будем принимать во внимание не только число инфицированных, но и прогресс в деле вакцинации граждан старше 50, а также, конечно же, ситуацию в отделениях интенсивной терапии».

    Недовольны действиями своего правительства и в Боснии: в Бане-Луке на манифестацию вышли владельцы баров, ресторанов и гостиниц с требованием государственной помощи. В Боснии ситуация весьма тяжёлая: вакцинация в стране пока не началась, а число заражений за последние две недели резко возросло, в больницах кончаются свободные койки.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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